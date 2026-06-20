وزارت امور خارجه سوئیس روز شنبه اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌های مربوط به اجرای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده همچنان در منطقه بورگن‌اشتوک این کشور ادامه دارد.

مذاکرات ایران و آمریکا یکشنبه در بورگن‌اشتوک سوئیس/ سفر قالیباف و عراقچی/ احتمال حضور «ونس»/ ورود رسمی یک میانجی دیگر

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وزارت امور خارجه پاکستان بعدازظهر شنبه خبر داد که مذاکرات فنی بین ایران و آمریکا فردا (یکشنبه) در بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار می‌شود.

مذاکرات فنی بین ایران و آمریکا قرار بود روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل نقض تفاهم‌نامه توسط رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم به جنوب لبنان، مذاکرات به تعویق افتاد.

وزارت خارجه پاکستان خبر داد که مذاکرات فردا با میانجی‌گری پاکستان و قطر به عنوان دو کشور میانجی برگزار خواهد شد.

در این راستا، وزارت امور خارجه سوئیس روز شنبه اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌های مربوط به اجرای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده همچنان در منطقه بورگن‌اشتوک این کشور ادامه دارد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که سوئیس به فراهم کردن «فضایی محرمانه و قابل اعتماد» برای تسهیل رایزنی‌ها و مذاکرات مرتبط با اجرای این تفاهم‌نامه ادامه می‌دهد.

وزارت خارجه سوئیس با اشاره به ماهیت محرمانه این گفت‌و‌گو‌ها تاکید کرد که هیچ اطلاعات بیشتری درباره هویت شرکت‌کنندگان، سطح نمایندگی طرف‌ها یا محتوای مذاکرات منتشر نخواهد شد.

رسانه آمریکایی «سی‌ان‌ان» روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که انتظار می‌رود جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امروز برای مذاکرات با ایران راهی سوئیس شود.

طبق این گزارش، آماده‌سازی گفت‌و‌گو‌ها در حال انجام است و استیو ویتکاف، فرستاده‌ی آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، هم‌اکنون در محل مذاکرات حضور داشته و به جنبه‌های فنی مذاکره می‌پردازند.

سی‌ان‌ان افزود که زمان دقیق سفر جی‌دی ونس مشخص نشده است. با توجه به اختلاف زمانی میان ایران و آمریکا، ممکن است معاون رئیس‌جمهور آمریکا بامداد فردا یکشنبه عازم سوئیس شود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز دقایقی قبل پیش از عزیمت به سوئیس گفت که جلسه آتی بین ایران و آمریکا با هدف پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است.

وی ساعتی پیش نیز اعلام کرده بود تیم مذاکره‌کننده ایران عصر امروز برای حضور در مذاکرات ژنو راهی سوئیس می‌شود.

یک منبع آگاه از حضور محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی در سفر عصر امروز تیم مذاکره‌کننده به ژنو خبر داد؛ سفری که در پی تحولات اخیر لبنان و با محوریت بررسی اجرای مفاد تفاهم‌نامه انجام می‌شود.

کمیته‌های تخصصی نیز همچون مذاکرات قبلی، تیم ایرانی را همراهی می‌کنند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، مسئولیت کمیتۀ اقتصادی را برعهده دارد. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در هیئت ایرانی حضور دارد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنها چند ساعت پس از امضای تفاهم نامه، اولین عهد شکنی با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان صورت گرفت.

با این حال قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرده است، ایران در واکنش به «عهدشکنی طرف مقابل» در حمله به جنوب لبنان، تنگه هرمز را بسته است.

الجزیره: نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس می‌روند

شبکه خبری به نقل از یک منبع دولتی پاکستان گزارش داد نخست‌وزیر و فرمانده ارتش این کشور، فردا یکشنبه به سوئیس خواهند رفت.

این منبع تأکید کرد که نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان ریاست هیأت این کشور را در مذاکرات سوئیس بر عهده خواهند داشت.

وی همچنین خبر داد هدف از حضور هیأت پاکستانی در این مذاکرات، تسهیل روند مذاکرات خواهد بود.

این گفت‌و‌گو‌ها در حالی برگزار خواهد شد که مذاکرات به دلیل نقض مداوم آتش‌بس در لبنان با ابهاماتی مواجه شده است.

با وجود امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و تأکید بر پایان درگیری‌ها در لبنان، رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات نظامی خود در این کشور ادامه می‌دهد.