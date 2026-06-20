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امتحانات دانشگاه تهران به تعویق افتاد

امتحانات پایانی نیمسال جاری دانشجویان دانشگاه تهران با یک هفته تأخیر و از روز شنبه ۲۰ تیرماه آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۲۴
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1923 بازدید
امتحانات دانشگاه تهران به تعویق افتاد

به گزارش تابناک، معاونت آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از تعویق یک هفته‌ای امتحانات این دانشگاه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند حسب مصوبه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۵ شورای آموزشی دانشگاه تهران، با توجه به شرایط نیمسال جاری و اعلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم برگزاری امتحانات در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، مقرر شد تمامی امتحانات پایان نیمسال جاری با یک هفته تاخیر و از روز شنبه ۲۰ تیرماه در همان ساعت، روز و محل تعیین شده قبلی برگزار شود. همچنین آزمون‌های برنامه ریزی شده برای روز ۱۱ تیرماه، به تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ منتقل می‌شوند. 

برگزاری همه امتحانات پایانی این نیمسال در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری خواهد بود. امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه واحد‌های دانشکاه تهران به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، هر چند خود دانشگاه تهران تا کنون اطلاعیه‌ای رسمی در این خصوص اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد امتحانات این دانشگاه یک هفته با تأخیر برگزار شود.

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