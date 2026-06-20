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آمار جدید شهدا و  مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای آماری جدید از شمار شهدا و مجروحان ناشی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۹
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آمار جدید شهدا و  مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان امروز شنبه اعلام کرد که در پی حملات اسرائیل به این کشور از ۲ مارس ۴۰۵۷ نفر شهید شدند.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از تاریخ مذکور تاکنون منجر به مجروح شدن ۱۲ هزار و ۱۲۱ نفر شد.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی در روز گذشته به جنوب و شرق این کشور نیز ۸۳ نفر شهید ۱۴۱ نفر مجروح شدند.

شهادت نظامی لبنانی

از سوی دیگر فرماندهی ارتش لبنان از شهادت علی ابراهیم گروهبان یکم این ارتش خبر داد.

ارتش لبنان توضیح داد که این نظامی بر اثر جراحات وارده در حمله روز گذشته اسرائیل به شهرک تولین- مرجعیون به شهادت رسیده است.

پیشتر دفاع مدنی جنوب لبنان اعلام کرد که یک سرباز لبنانی در پی حمله اسرائیل به روستای کفررمان به شهادت رسید.

همزمان فرمانده ارتش لبنان گفت: حفظ امنیت و ثبات یک اولویت ملی است و مانع از دستیابی اسرائیل به اهدافش در بی‌ثبات کردن امنیت داخلی می‌شود.

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