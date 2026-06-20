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اینفوتابناک | همسان سازی حقوق بازنشستگان
در اینفوگرافیک زیر، تابناک به همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۸۰۴۱۷
تاریخ انتشار:
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
20 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۰۴۱۷
|
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
20 June 2026
|
6386
بازدید
6386
بازدید
|
۱
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برچسب ها
بازنشستگان
تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
همسان سازی
معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۴
انتشار یافته:
۱
شهرام
|
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
0
پاسخ
منظور از همسان سازی حقوق بازنشستگان منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین می باشد شما می خواهید یک شاغل و یک بازنشسته بتوانند یک کیلو گوشت را به قیمت روز بخرند و بخورند و نسبت خرید یک کیلو گوشت به کل حقوق برای هر دو یکسان می باشد
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