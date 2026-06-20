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بازگشت رونالدینیو به فوتبال در ۴۶ سالگی!

رونالدینیو، اسطوره ۴۶ ساله برزیلی و برنده توپ طلای ۲۰۰۵، با قراردادی به باشگاه راونا در سری سی ایتالیا پیوست. این انتقال که بیش از یک دهه پس از آخرین بازی حرفه‌ای‌اش (برای فلومیننزه در ۲۰۱۵) صورت می‌گیرد، در حالی اعلام شد که معاون باشگاه ابتدا تأکید کرد که نقش او صرفا «بازاریابی» خواهد بود اما ساعاتی بعد اعلام کرد: رونالدینیو ممکن است برای تیم بازی هم کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۴
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بازگشت رونالدینیو به فوتبال در ۴۶ سالگی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل و برنده توپ طلای ۲۰۰۵، با قراردادی به باشگاه راونا در سری سی ایتالیا پیوست. طبق گزارش گاتزتا دلو اسپورت، این بازیکن ۴۶ ساله روز ۲۳ ژوئن در میامی به عنوان بازیکن جدید راونا معرفی خواهد شد.

رونالدینیو در واکنش به این موضوع گفت: رنگ‌های جدید، لبخند همیشگی. بی‌صبرانه منتظرم تا دوباره با توپ برقصم و با ایگناتزیو و تمام خانواده چیپرانی تاریخ جدیدی بنویسم. فوتبال همیشه برایم منبع شادی بوده و می‌خواهم همان روحیه را به راونا بیاورم.

ابهام در مورد بازی کردن:

آریدو برایدا معاون این باشگاه ایتالیایی ابتدا گفت: رونالدینیو با ما یک سری اقدامات مربوط به بازاریابی انجام می‌دهد اما در سری سی بازی نمی‌کند، چون ۴۶ سال دارد. اما او ساعاتی بعد در گفتگو با خبرگزاری ANSA ایتالیا این موضع را تغییر داد و گفت: رونالدینیو یک قهرمان فرازمانی است. با راونا قرارداد بسته و برای باشگاهی مثل ما یک دستاورد فوق‌العاده است. آیا بازی می‌کند؟ خواهیم دید، این قضیه منتفی نیست.

رونالدینیو در سال ۲۰۰۲ قهرمان جام جهانی شد. او با بارسلونا دو بار قهرمان لالیگا (۲۰۰۵ و ۲۰۰۶) و لیگ قهرمانان اروپا (۲۰۰۶) شد و در سال ۲۰۱۱ با میلان قهرمان سری آ شد.

آخرین بازی رسمی او برای فلومیننزه در سال ۲۰۱۵ بود. مالک باشگاه راونا، ایگناتزیو چیپرانی یک تاجر ایتالیایی است. این باشگاه که در سری سی (سومین سطح فوتبال ایتالیا) حضور دارد، برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ تحت هدایت آندرا ماندورلینی آماده می‌شود.

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