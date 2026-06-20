امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، در آستانه دیدار حساس مقابل بلژیک در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد که تیمش برای تاریخ‌سازی در این مسابقات مصمم است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی ایران فردا یکشنبه ۳۱ خرداد در دومین دیدارش در جام جهانی به مصاف بلژیک خواهد رفت. این دیدار تا حد زیادی می‌تواند سرنوشت تیم ملی ایران را برای صعود به دور بعدی مشخص کند.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، در گفت‌وگویی کوتاه با فیفا از عزم راسخ تیمش برای صعود از گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفت. قلعه‌نویی می‌گوید: چیزی که بیش از همه به آن افتخار می‌کنم این است که همه به عنوان یک تیم واحد بازی می‌کنیم. یک تیم موفق، تیمی است که هم در زمین و هم خارج از آن ارتباط قوی دارد. ما به دنبال دستیابی به چیزی هستیم که معروف‌ترین بازیکنان گذشته نتوانستند به آن برسند. آنها البته بسیار توانمند بودند و شایسته صعود از مرحله گروهی بودند.

او درباره مسئولیت مربی در این زمان نیز گفت: این وظیفه مربی است که حداقل به دو جنبه مهم (فنی و روانی) بپردازد. ما باید از نظر فنی و روانی بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی ایران در پایان درباره عزم بازیکنانش نیز گفت: برای برخی از آنها این دومین، سومین یا چهارمین جام جهانی است و کارهای بزرگی انجام داده‌اند. بازیکنان ما مصمم هستند که به دور بعد صعود کنند و تمرکزشان بر شادی و غرورآفرینی برای مردم ایران است. در جام جهانی جایی برای اشتباه نیست.