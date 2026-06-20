هلاکت و زخمی شدن ۹ نظامی صهیونیستی در جنوب لبنان
درگیریهای شدید میان نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و رزمندگان حزبالله در جنوب لبنان طی شب گذشته رخ داد، به تلفات سنگین برای نظامیان صهیونیست منجر شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۰۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانههای عبری زبان از وقوع درگیریهای شدید میان نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و رزمندگان حزبالله در جنوب لبنان طی شب گذشته خبر دادند که به تلفات سنگین برای نظامیان صهیونیست منجر شده است.
منابع صهیونیستی تأیید کردند که در پی این درگیریهای سنگین، یک نظامی رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده است
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دستکم هشت نظامی دیگر در جریان این درگیریها با جراحات متفاوت به بیمارستان منتقل شدند.
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