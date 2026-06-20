واکنش به محدودیت دولت استرالیا علیه گروهی از پزشکان
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از محدودیتهای اعمالی از سوی دولت استرالیا علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۰۴| |
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به گزارش تابناک، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در واکنش به محدودیتهای اعمالی از سوی دولت استرالیا علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: محدودیت و ممنوعیت علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی حمله به آزادی بیان حرفه ای و وجدان پزشکی است.
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