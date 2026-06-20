واکنش سخنگوی دولت به تخریب و تهدید رئیسجمهور
سخنگوی دولت گفت: برخی گمان میکنند بلندتر سخن گفتن یا تهدید کردن، نشانه انقلابیگری است؛ حال آنکه ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۹۶| |
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به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«برخی گمان میکنند بلندتر سخن گفتن یا تهدید کردن، نشانه انقلابیگری است؛ حال آنکه ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد. آنان که از تریبون وحدت، بذر تفرقه میپاشند و زبان تهدید برمیگزینند، بدانند هزینه این رفتارها را نه یک دولت، که سرمایه ملی کشور میپردازد.
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