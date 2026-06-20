نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
نشست سران قوا به میزبانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
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عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این نشست، آخرین وضعیت و تحولات جاری کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بین المللی واکاوی شد و سران سه قوه ضمن ارزیابی شرایط پس از جنگ اخیر، راهکارهای تقویت تابآوری ملی، ارتقای انسجام نهادی، تسریع در جبران خسارات و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده در جنگ اخیر را بررسی کردند.
همچنین روند مذاکرات پیشرو، الزامات هماهنگی میان دستگاههای مسئول و راهبردهای صیانت از منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلان کشور، از دیگر محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.
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