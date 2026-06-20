دستور نتانیاهو برای توقف عملیات در لبنان
منابع عبری از دستور نخستوزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای توقف حملات متجاوزانه ارتش این رژیم به لبنان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۹۱| |
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به گزارش تابناک، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور توقف عملیات ارتش رژیم علیه لبنان را صادر کردند.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد نتانیاهو و کاتس به ارتش دستور دادهاند که تمام عملیات در جنوب لبنان را بدون عقبنشینی از هیچ موضعی متوقف کند.
این خبر در صورت صحت، ساعتی بعد از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران منتشر شده است.
قرارگاه خاتم الانبیا عصر امروز اعلام کرد به دلیل نقض آتش بس و عدم اجرای بند اول توافق درمورد لبنان، این آبراهه حیاتی بسته خواهد شد.
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