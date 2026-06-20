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توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان

دختران میرحسین موسوی با انتشار پیامی توضیحاتی درباره وضعیت والدین‌شان ارائه کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۸۹
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44569 بازدید
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توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان

به گزارش تابناک به نقل از جماران در پیام کوکب، زهرا و نرگس موسوی درباره وضعیت والدین‌شان با اشاره به شرایط ۱۵ سال حصر خانگی و به‌ویژه چندماه اخیر و دوران جنگ ۴۰ روزه، آمده است: «این شرایط موجب بیماری و عوارض سنگین و متعدد جسمی برای مهندس موسوی و دکتر رهنورد شده است. پس از آن، با حمایت‌های جناب آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت و درمان، پزشکان خبره، دلسوز و پرمهر، و کادر درمانی و کارکنان بیمارستان قلب و سینا، در مدت ۲۰ روز بستری بودن مهندس موسوی در بیمارستان، تلاش، توجه و محبت فراوانی برای بهبود و نجات جان ایشان از آن وضعیت بسیار نگران‌کننده انجام شد.

اکنون که آن‌ها از بیمارستان مرخص شده‌اند، اگرچه مجدداً به همان شرایط دردناک انفصال از جامعه و محدودیت‌ها - که از مقصران اصلی احوال حاضر محصورین است - بازگردانده شده‌اند، ما فرزندان به همراه پدر و مادر، از همه‌ دست‌اندرکاران دلسوز درمان و دوستان و عزیزانی که در این روزهای سخت کنار ما، جویای احوال و دعاگو بودند تشکر می‌کنیم و برای همگی آرزوی سلامتی و توفیق داریم.»

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میرحسین موسوی زهرا رهنورد حصر خانگی بیمارستان بستری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱
فاطیما
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
2
پاسخ
اخی الهیییی بیش باد میرحسین خیلی بیشتر باید پس بده خونها ریخته
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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