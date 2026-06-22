بعد از نروژ و ترکیه؛ گوشی دست کانادا هم آمد!
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندی پیش یادداشتی درباره دو خبر از فضای مجازی نوشتیم که میگفت ترکیه استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی را محدود میکند و دیگر اینکه محدودیتهای سنی استفاده از شبکههای اجتماعی در نروژ بیشتر شده و به حداقل سن ۱۶ سال رسیده است.
در آنیادداشت گفتیم ظاهرا گوشی دست ترکیه و نروژ آمده که باید فضای مجازی و دسترسی نوجوانان به آن را مدیریت کنند و در کل، ظاهرا آزادی، زیادیاش هم خوب نیست.
اما چند روز پیش خبر تازهای درباره دسترسی یا بهتر است بگوییم محدودیت دسترسی نوجوانان کشوری دیگر به فضای مجازی منتشر شد؛ یکی دیگر از آنکشورها که مهد آزادیاند و طی چندسال گذشته ایرانیانی هم برای زندگی در آنمهد آزادی به آنجا مهاجرت کردهاند.
کشور مورد اشاره کاناداست که اعلام کرده دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد.
نکته جالب درباره خبر مربوط به کانادا این است که اینکار را در ادامه و پیروی از کشورهایی مثل استرالیا، اندونزی و مالزی انجام میدهد و مانند کشورهای نامبرده با معرفی «قانون شبکههای اجتماعی امن» قصد دارد استفاده از شبکههای اجتماعی را برای نوجوانان زیر ۱۶ سال ممنوع کند.
با وجود همه ایناتفاقات معنادار، احتمال اینکه هنوز عدهای همچنان مدیریت فضای مجازی، بستهبودن اینترنت در مقاطع حساس یا غیرقانونی بودن استارلینک در ایران و ... را نشانه محدودیت و نبود آزادی در ایران قلمداد کنند، زیاد است. اما علت اینگونه قلمدادکردنها و تبلیغ علیه ایران توسط افرادی که به ظاهر فارسی حرف میزنند و ایرانی نیستند، هم اینروزها دیگر به روشنی روز آشکار شده است.
شما از سیستم آموزشی کانادا خبر دارید؟؟؟