بر اساس این طرح که از ابتدای ماه محرم تا روز اربعین ادامه خواهد داشت، مشارکت‌کنندگان با افتتاح حساب ویژه «سقای شهر» و یا نگهداری موجودی در حساب خود، امتیاز دریافت می‌کنند. این امتیازها در نهایت به بطری‌های آب آشامیدنی تبدیل شده و توسط موکب بانک شهر در مسیر پیاده‌روی اربعین میان زائران توزیع خواهد شد.

در این طرح به هر مشتری در ابتدای مشارکت، 3 امتیاز معادل یک بطری آب تعلق می‌گیرد. همچنین به ازای هر 10 میلیون ریال میانگین موجودی در هر دهه از دوره طرح، یک امتیاز دیگر به حساب افراد افزوده می‌شود.

این طرح به پنج بازه زمانی (دهه) تقسیم شده و مجموع امتیازات در پایان طرح مبنای توزیع آب میان زائران خواهد بود؛ اقدامی که بانک شهر آن را بخشی از ایفای نقش اجتماعی خود در خدمت‌رسانی به زائران و محبان اهل بیت (ع) عنوان کرده است.

همچنین به منظور تامین و توزیع سایر اقلام خوراکی بین زائرین اربعین حسینی، بانک شهر در ازای هر 3 امتیاز کسب شده توسط مشتریان بانک، علاوه بر یک بطری آب آشامیدنی، یک سهم نیز بابت سایر اقلام خوراکی صرف خواهد کرد.

مشتریان برای شرکت در این طرح می‌توانند از طریق شعب بانک شهر، پیشخوان‌های شهرنت، همراه‌بانک «همراه شهر پلاس» و اینترنت‌بانک اقدام به افتتاح حساب کنند. همچنین کاربران اپلیکیشن «آپ» نیز می‌توانند از طریق شارژ کیف پول خود در این طرح مشارکت داشته باشند و به ازای هر 10 میلیون ریال میانگین موجودی، یک امتیاز دریافت کنند.

در بخش دیگری از این طرح، بانک شهر برای تشویق مشارکت‌کنندگان، جوایزی نیز در نظر گرفته است؛ از جمله 40 کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش 400 میلیون ریال و 40 کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس به ارزش 200 میلیون ریال که بر اساس امتیازات کسب‌شده در پایان طرح اهدا خواهد شد.

این طرح در حالی اجرا می‌شود که هر ساله میلیون‌ها زائر در مراسم پیاده‌روی اربعین حضور می‌یابند و تأمین نیازهای اولیه مانند آب آشامیدنی از مهم‌ترین موضوعات خدمات‌رسانی در این مسیر به شمار می‌رود.