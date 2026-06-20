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چرا دیدار عراقچی و ویتکاف بی‌معنی است؟

برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که آقای عراقچی و ویتکاف به زودی در سوئیس با یکدیگر دیدار کنند. البته این موضوع خوشبختانه تا این لحظه از سوی مقامات ایرانی تایید نشده است! خوشبختانه از این جهت که این دیدار هیچ توجیه و ضرورتی ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۷۳
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چرا دیدار عراقچی و ویتکاف بی‌معنی است؟

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که آقای عراقچی و ویتکاف به زودی در سوئیس با یکدیگر دیدار کنند. البته این موضوع خوشبختانه تا این لحظه از سوی مقامات ایرانی تایید نشده است! خوشبختانه از این جهت که این دیدار هیچ توجیه و ضرورتی ندارد.

بند یکم تفاهمنامه اسلام‌آباد میان روسای جمهور آمریکا و ایران عملاً به طور کامل نقض شده است؛ بنا به متن منتشره، بند اوّل بر ضرورت خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید دارد. ضمن آنکه مقامات مذاکره‌کننده قبلاً قول داده‌اند که مراد از «تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان» عقب‌نشینی اسرائیل از تمام نقاط اشغال‌شده در جنوب لبنان است.

این بند از تفاهمنامه رسماً و علناً با توحشات گسترده اسرائیلی‌ها در جنوب لبنان نقض شده است.

اما این همه‌ی ماجرا نیست؛ بر اساس بند ۱۳ تفاهمنامه، اگر بند‌های یکم و چهارم و پنجم و دهم و یازدهم تفاهمنامه عملیاتی نشود، هیچ اقدامی نباید صورت بگیرد.

در واقع وقتی بند یک تفاهمنامه رسماً نقض شده، هرگونه ادامه گفت‌و‌گو با مقامات آمریکایی، خطای بزرگ و مجوزی به آمریکا برای تداوم نقض تفاهمنامه محسوب می‌شود.

شاید برخی مقامات دولتی یا مذاکره‌کننده غیردولتی چنین استدلال کنند که این گفت‌و‌گو‌ها برای پیگیری اجرای تفاهمنامه صورت می‌گیرد! این استدلال بسیار نارواست؛ اساساً مگر گفت‌و‌گو‌های تفاهمنامه در این ۲ ماه صورت نگرفته است؟ مگر این تفاهمنامه محصول گفت‌و‌گو‌ها نیست؟ اگر گفت‌و‌گو‌ها نافع بود، باید حداقل همین تفاهمنامه اجرایی می‌شد. نه اینکه تفاهمنامه را محصول گفت‌و‌گو بخوانیم و سپس برای اصرار بر اجرای همین تفاهمنامه، خود را مقید به گفت‌و‌گو کنیم! این دور کاملاً باطل است. تفاهمنامه، امضا شده و باید اجرا شود؛ نه آنکه برای اجرای بند‌هایی که قرار بوده همین اول کار رقم بخورد، تازه گفت‌و‌گو شود!

مقامات مذاکره‌کننده نه تنها باید هرگونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده تنگه هرمز را نیز باید کامل ببندند. بر اساس بند ۱۳ تفاهمنامه، باز بودن تنگه هرمز در شرایط فعلی کاملاً خطاست.

در حالی که دشمن به تعهداتش عمل نکرده است، اگر فشار از روی دشمن با باز شدن تنگه هرمز تخلیه شود، یک اشتباه راهبردی غیرقابل جبران به وجود می‌آید.

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