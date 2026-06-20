حمله دوباره ترامپ به جورجا ملونی

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روز شنبه باری دیگر به نخست‌وزیر ایتالیا جورجا ملونی تاخت و او را از نظر سیاسی فردی شکست‌خورده نامید.

به گزارش تابناک؛ ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: نخست‌وزیر ایتالیا، جورجا ملونی، در جریان نشست گروه هفت (جی۷) در فرانسه، بار‌ها و بار‌ها از من خواست که با او عکس بگیرم.

«او از نظر میزان محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیفی دارد؛ احتمالاً به این دلیل که در موضوع جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران، به ایالات متحده آمریکا ـ کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت می‌کند ـ پاسخ منفی داد (البته ناتو هم در این مورد همین کار را کرد!)»

ترامپ افزود: او حتی اجازه نداد ما از باند‌های فرود یا مسیر‌های پروازی ایتالیا استفاده کنیم؛ موضوعی که از نظر لجستیکی دردسر بزرگی ایجاد کرد. این در حالی است که آمریکا هر سال صد‌ها میلیارد دلار برای حفاظت از ایتالیا و دیگر متحدان به‌اصطلاح ناتو هزینه می‌کند.

وی مدعی شد: حالا، بعد از این‌که ایالات متحده آمریکا از نظر نظامی ایران را شکست داد، او می‌خواهد دوباره دوست شود تا «آمار و ارقام» خود را بالا ببرد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی La۷ ایتالیا مدعی شده بود که ملونی در حاشیه نشست گروه هفت به او «التماس کرده بود» که با او عکس بگیرد و او نیز از سر دلسوزی برای وی این درخواست را پذیرفته است.

ملونی صبح جمعه در ویدئویی با لحنی تند که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این اظهارات را رد کرد و گفت که آنها «نیازمند پاسخی فوری» هستند.

او در این ویدئو گفت: اظهارات دونالد ترامپ کاملاً ساختگی است. صادقانه بگویم، شوکه شده‌ام. نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور ایالات متحده چنین رفتاری با متحدان خود دارد و این نخستین بار هم نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

«تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که مایه تأسف است که او همین میزان قاطعیت را در برابر دشمنان غرب، دشمنان ایالات متحده و رهبرانی که ظاهراً در برابر آنها بسیار سازشکارانه‌تر رفتار می‌کند، نشان نمی‌دهد.»

وی افزود:، اما باید یک نکته را به خاطر داشته باشید: ایتالیا و من هرگز التماس نمی‌کنیم.

این رویداد تازه‌ترین نشانه از تیرگی روابط میان دو رهبر است که زمانی روابط نزدیکی با یکدیگر داشتند و همچنین شکاف دیگری میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش محسوب می‌شود؛ آن هم پس از نشانه‌هایی از بهبود روابط در جریان نشست گروه هفت در فرانسه در هفته جاری.

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره نخست‌وزیر ایتالیا باعث بروز یک تنش دیپلماتیک تازه شده است.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز جمعه اعلام کرد که در واکنش به اظهارات منتسب به ترامپ، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ایالات متحده آمریکا را لغو می‌کند؛ سفری که قرار بود در جریان آن با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کند. تاجانی ادعا‌های ترامپ را «توهین‌آمیز» توصیف کرد و ملونی نیز آنها را «کاملاً ساختگی» خواند.

قرار بود تاجانی اوایل هفته آینده به آمریکا سفر کند و در «مجمع کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، علم و نوآوری ایتالیا–آمریکا» در شهر میامی شرکت کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، روبیو قرار بود با همتای ایتالیایی خود دیدار کند تا «همکاری‌های دوجانبه آمریکا و ایتالیا در زمینه امنیت اقتصادی و مواد معدنی حیاتی» را پیش ببرد.

این نخستین اختلاف میان ترامپ و ملونی نیست. اوایل سال جاری، رهبر راست‌گرای ایتالیا انتقاد‌های ترامپ از پاپ لئو چهاردهم به دلیل مخالفت او با جنگ علیه ایران را «غیرقابل قبول» توصیف کرده بود. ترامپ نیز در ادامه از ملونی و به طور کلی از ایتالیا انتقاد کرد و مدعی شد که این کشور در جریان این درگیری به اندازه کافی به آمریکا کمک نکرده است.