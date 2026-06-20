واکنش بقایی به توهین نماینده اسراییل+فیلم

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله لفظی سفیر اسرائیل به نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان در نشست دیروز این نهاد، چنین رفتاری را نتیجه بی‌کیفرمانی مطلق این رژیم دانست.

به گزارش تابناک؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز در پیامی در شبکه ایکس با انتشار کلیپ حمله لفظی و توهین‌آمیز نماینده رژیم صهیونیستی به نماینده دبیرکل سازمان ملل در «امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه»، نوشت:این نمایش شرم‌آور تکبر و توهین علیه قانون، عدالت و اخلاق، پیامد روشن مصونیت مطلقی است که توسط حامیان و پشتیبانان یک رژیم نژادپرست و تروریست به آن اعطا شده است.

رژیمی که با نفی همه هنجار‌های جهان متمدن، همچنان کارزار نسل‌کشی استعماری خود را نه تنها در فلسطین اشغالی، بلکه در کل منطقه ادامه می‌دهد.

بقائی در ادامه این پیام، این پرسش را مطرح کرد «آیا زمان آن فرا نرسیده که دنیا در برابر تهدید مستمر این رژیم علیه صلح و انسانیت بایستد؟»