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مرگ ناگهانی طلافروش و مطالبه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

فوت مالک یک واحد طلافروشی در ورامین، پرونده‌ای پیچیده با ده‌ها شاکی و ادعاهای مالی گسترده را در برابر دستگاه قضایی قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۶۳
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مرگ ناگهانی طلافروش و مطالبه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پرونده یک واحد طلافروشی در ورامین که گفته می‌شود طی ماه‌های گذشته سرمایه نقدی و طلا‌های شماری از شهروندان را در قالب توافق‌های مختلف دریافت کرده بود، پس از درگذشت مالک آن وارد مرحله قضایی شده است.

به گفته سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب ورامین، پس از فوت صاحب این واحد صنفی، گروهی از شهروندان با طرح شکایت، خواستار تعیین تکلیف سرمایه‌ها و طلا‌های سپرده‌شده خود شدند. تعداد بالای شاکیان و حجم مطالبات مالی مطرح‌شده، این پرونده را به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کثیرالشاکی شهرستان تبدیل کرده است.

محمدمهدی خرازی، اعلام کرده است که پس از ورود دستگاه قضایی، اموال موجود در محل شناسایی و صورت‌جلسه شده و بیش از سه کیلوگرم طلا نیز کشف و برای تعیین تکلیف قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.

به گفته او، همزمان با رسیدگی حقوقی به مطالبات افراد، تحقیقات کیفری نیز با شکایت تعدادی از مالباختگان آغاز شده و بازپرس پرونده در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع و نقش احتمالی افراد مرتبط است.

این مقام قضایی تأکید کرد: روند رسیدگی به این پرونده با اولویت ویژه ادامه خواهد یافت و تصمیم‌گیری نهایی درباره اموال و مطالبات شاکیان پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

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طلافروش ورامین کثیرالشاکی طلا مطالبه
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