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بازداشت ۲مدیر به اتهام اختلاس و رشوه در زاهدان

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از بازداشت دو مدیر در استان به اتهام اختلاس و دریافت رشوه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۵۹
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بازداشت ۲مدیر به اتهام اختلاس و رشوه در زاهدان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مهدی شمس‌آبادی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بازداشت دو مدیر در استان سیستان و بلوچستان به اتهام اختلاس و دریافت رشوه خبر داد و اعلام کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان طلا و وجه نقد از یکی از متهمان کشف و توقیف شده است.

دادستان زاهدان با بیان جزئیات این پرونده گفت: تحقیقات با همکاری ضابطان قضایی انجام شده و روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، پس از قطعی شدن حکم، جزئیات رأی مطابق مقررات منتشر خواهد شد و هر دو نفر در حال حاضر از مسئولیت‌های خود تعلیق شده‌اند و پرونده آنها در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.

وی همچنین به پرونده موسوم به «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: در این پرونده ۴۳ نفر به عنوان متهم شناسایی شده‌اند که برای آنها کیفرخواست صادر شده و بخشی از پرونده‌ها نیز منجر به صدور حکم شده است. احکام صادره پس از قطعیت اجرا خواهد شد.

شمس‌آبادی در ادامه به اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود دو هزار خانواده تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان زاهدان قرار دارند و بخشی از منابع مالی این انجمن از طریق فعالیت‌های اقتصادی تأمین می‌شود.

وی همچنین از اعطای مرخصی تشویقی به برخی زندانیان واجد شرایط خبر داد و افزود: در همین راستا، برای تعدادی از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیف‌شده نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

دادستان زاهدان در پایان با اشاره به پیگیری پرونده‌های مرتبط با اموال نامشروع گفت: در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.

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اختلاس رشوه متهم زاهدان
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