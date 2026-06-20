دادستان عمومی و انقلاب تهران در هفته قوه قضاییه با حضور میدانی در اداره کل گمرک استان تهران، از انبار‌های دارویی، کالا‌های خطرناک و پارکینگ خودرو‌های سنگین و سواری بازدید کرد. وی در این بازدید از ترخیص فوری محموله ۲۶ تنی مواد اولیه تولید داروی بیماران دیابتی به ارزش ۷۳۷ هزار یورو خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در راستای تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر و دقیق مسئولان قضایی و دادستان‌ها بر گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی و همزمان با هفته قوه قضاییه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز به همراه سیدحسین میرابراهیمی معاون امور پرونده‌های خاص دادستانی با حضور در اداره گمرک استان، ضمن بازدید میدانی از این اداره کل در جلسه‌ای با مدیران مربوطه، آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالا‌های اساسی و دارویی را مورد بررسی قرار داد.

دادستان تهران در این بازدید از پارکینگ خودروها، انبار متروکه، انبار کالا‌های دارویی و انبارکالا‌های متفرقه و خطرناک بازدید و در جریان نحوه نگهداری و ترخیص کالا‌ها در این بخش‌ها قرار گرفت.

صالحی در حاشیه بازدید از انبار دارویی گمرک استان تهران با اشاره به ورود قاطع دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید، اعلام کرد: با پیگیری‌های ویژه دادستانی و مدیریت جهادی مسئولان ذیربط، یک محموله ۲۶ تنی مواد اولیه دارویی مورد نیاز برای تولید دارو‌های بیماران دیابتی که پیش‌تر در انبار‌ها بلاتکلیف مانده بود، تعیین تکلیف و ترخیص شد. ارزش این کالا بیش از ۷۳۷ هزار یورو برآورد می‌شود که برای تولید یک میلیون بطری داروی بیماران دیابتی کاربرد دارد.

وی افزود: این محموله با همکاری اداره کل گمرک و انبار اموال تملیکی استان تهران و تحت نظارت دقیق دادستانی، در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار گرفت تا ضمن جلوگیری از توقف خط تولید، نیاز اساسی بیماران تأمین شود.

وی با اشاره به موجودی ۵۰ تنی دیگر از این اقلام در انبارها، تصریح کرد: در بازدید امروز مقرر شد این میزان کالا نیز تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف و ترخیص شود تا زمینه تولید حدود ۲ میلیون بطری دیگر دارو برای بیماران دیابتی فراهم آید.

آمار‌های چشمگیر در سال ۱۴۰۴

دادستان تهران در ادامه و در نشست با مدیران و معاونان گمرک و اداره کل اموال تملیکی استان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، با تلاش جهادی مسئولان، شاهد تعیین تکلیف کالا‌هایی به ارزش ۱۵ همت در انبار‌های استان بودیم که از نظر ارزش ریالی ۱۸ درصد و از حیث تعداد اقلام ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.

وی با تأکید بر شرایط ویژه جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط دشمن، خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال جاری، ارزش ریالی کالا‌های تعیین تکلیف شده در انبار‌های استان با رشد ۲۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده که نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با اختلال در بازار است.

تأمین کالا‌های اساسی و نظارت قضایی مستمر

صالحی با قدردانی از زحمات مدیران گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، اظهار داشت: در سایه نظارت‌های دقیق و مستمر دستگاه قضایی، خوشبختانه کمبودی در بازار کالا‌های اساسی احساس نشد و اقلام مورد نیاز مردم به وفور در دسترس قرار گرفت.

وی در ادامه با تأکید بر تداوم این روند، بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران با هم‌افزایی بیشتر، هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سایر کالا‌ها اقدام کنند.

دادستان تهران تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت، موضوع تأمین مایحتاج عمومی را پیگیری کرده و با هرگونه اقدامات مخل و برهم‌زننده نظم بازار، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

به گفته دادستان تهران؛ در سال ۱۴۰۴، ورود کالا‌های اساسی به گمرک استان تهران ۱۲۲ درصد و خروجی آنها نیز ۱۰۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که نشان از پویایی زنجیره تأمین در شرایط تحریمی دارد.

ترخیص خودرو‌های سنگین و سواری نیز همچنان در دستور کار است

دادستان تهران در ادامه این بازدید با اشاره به وضعیت مطلوب و قابل قبول پارکینگ خورو‌های گمرک استان تهران، تأکید کرد: در حال حاضر تنها ۹ دستگاه خودروی کشنده مشمول مقررات کالا‌های متروکه در این پارکینگ وجود دارد و این در حالی است که در گذشته حجم بسیار بالایی از این خودرو‌ها در این پارکینگ وجود داشت. ۱۹۹ خودروی کشنده دیگر نیز به تازگی به این پارکینگ وارد شده است که در بازدید امروز مقرر شد این خودرو‌ها نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: ۱۳۵ دستگاه خودروی سواری نیز در این پارکینگ وجود دارد که مشمول مقررات متروکه نیستند و به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. در حال حاضر محوطه مربوط به نگهداری خودرو در این گمرک تقریبا خالی است و این نتیجه اقدامات و زحمات دلسوزانه مسئولان دستگاه‌های ذیربط و نظارت مستمر دستگاه قضایی است که جای تقدیر و تشکر دارد.

صالحی تاکید کرد: واردات خودرو‌های کشنده (کامیون و کامیونت) و سواری که با هدف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تنظیم بازار خودرو صورت گرفته، همچنان مشمول تسریع در تعیین تکلیف خواهد بود. بخش قابل توجهی از خودرو‌های سنگین وارداتی که برای حمل‌ونقل کالا‌های اساسی حیاتی هستند، با هماهنگی دستگاه‌های متولی، ترخیص و تحویل بخش خصوصی و شرکت‌های حمل‌ونقل شده است.

صالحی با بیان اینکه ترخیص خودرو‌های کشنده و سواری در کنار کالا‌های دارویی و اساسی، یکی از اولویت‌های نظارتی دادستانی است، تصریح کرد: با ورود این خودرو‌ها به چرخه حمل‌ونقل، نه تنها گره از کار ناوگان جاد‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه بخشی از نیاز مردم به خودرو‌های سواری نیز پاسخ داده خواهد شد. دستگاه قضایی بر فرآیند ترخیص این اقلام تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، نظارت مستمر دارد.

دستور فوری برای ترخیص ۵۰ هزار قوطی شیرخشک وارداتی

بر پایه این گزارش؛ در حاشیه این بازدید دادستان تهران به مشکلات یکی از شرکت‌های واردکننده شیر خشک رسیدگی کرد. این شرکت پیش‌تر حدود ۵۰ هزار قوطی شیرخشک را وارد کرده بود که تاکنون نسبت به ترخیص آن اقدام نکرده است..

دادستان تهران ضمن استماع مشکلات موجود، به مسئولان گمرک و اموال تملیکی دستور داد با توجه به نیاز مردم به این کالا و در جهت جلوگیری از کمبود این کالا در بازار مشکلات موجود تا پایان هفته جاری مرتفع، و این شیرخشک‌ها ترخیص و در اختیار شرکت واردکننده قرار گیرد و به سرعت در بازار تزریق شود.