اعتراض در مقابل منزل رئیس ستاد ارتش اسرائیل
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد خانوادههای نظامیان اسرائیلی در اعتراض به تلفات ارتش در جبهه شمالی، مقابل منزل ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم تظاهرات کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد خانوادههای نظامیان اسرائیلی در اعتراض به تلفات ارتش در جبهه شمالی، مقابل منزل ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم تظاهرات کردند.
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این تجمع در حالی برگزار شد که منابع عبری از افزایش تلفات نظامیان اسرائیلی در درگیریهای جنوب لبنان خبر میدهند.
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