ترامپ: ایران را بعد از ۴۷ سال مجازات کردم!
ترامپ: چپهای رادیکال احمق و دموکراتها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: چپهای رادیکال احمق و دموکراتها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد.
اوباما فقط به آنها میلیاردها دلار نقدی میداد و هرگز از ارتش خستهمان در آن زمان برای انجام کاری که باید برای مهار بزرگترین حامی تروریسم در جهان — ایران — انجام میشد، استفاده نکرد.
آنها هیچ احترامی برای آن قائل نبودند. آنها او را، مانند جو خوابآلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد میدانستند — و در این مورد ۱۰۰٪ حق داشتند.
ایران به مدت ۴۷ سال بدون مجازات باقی مانده بود تا اینکه من آمدم. و سپس همه چیز تغییر کرد. آمریکا بازگشت!!! رئیسجمهور دونالد جی ترامپ
گزارش خطا
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مجازات نکردی. چون نتوانستی. باهاش کنار آمدی.مجبور هم بودی کنار بیای.