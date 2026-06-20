ترامپ: ایران را بعد از ۴۷ سال مجازات کردم!

ترامپ: چپ‌های رادیکال احمق و دموکرات‌ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: چپ‌های رادیکال احمق و دموکرات‌ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد.

اوباما فقط به آنها میلیاردها دلار نقدی می‌داد و هرگز از ارتش خسته‌مان در آن زمان برای انجام کاری که باید برای مهار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان — ایران — انجام می‌شد، استفاده نکرد.

آنها هیچ احترامی برای آن قائل نبودند. آنها او را، مانند جو خواب‌آلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد می‌دانستند — و در این مورد ۱۰۰٪ حق داشتند.

ایران به مدت ۴۷ سال بدون مجازات باقی مانده بود تا اینکه من آمدم. و سپس همه چیز تغییر کرد. آمریکا بازگشت!!! رئیس‌جمهور دونالد جی ترامپ