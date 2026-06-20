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سهم هر زائر اربعین چند دینار است؟

بانک مرکزی دستورالعمل تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد که بر اساس آن هر متقاضی بالای پنج سال می‌تواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق دریافت کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴۱
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سهم هر زائر اربعین چند دینار است؟

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی (ع) و در راستای تسهیل عزیمت زائران ایرانی به عتبات عالیات، «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی (ع) در سال ۱۴۰۵» ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، برای هر متقاضی واجد شرایط بالای پنج سال حداکثر ۲۰۰ هزار دینار عراق در نظر گرفته شده است. فروش این ارز توسط تمام بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز معتبر انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده (۲) این دستورالعمل، تأمین و فروش ارز اربعین از محل منابع داخلی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز انجام شده و پرداخت آن صرفاً به صورت اسکناس خواهد بود. فروش ارز نیز فقط در قالب دینار عراق (IQD) و تا سقف ۲۰۰ هزار دینار برای هر متقاضی مجاز است.

بر اساس تبصره (۱) ماده (۲)، تخصیص این ارز مانع از خرید ارز در سایر سرفصل‌های مجاز مانند ارز مسافرتی یا ارز مورد نیاز برای سایر مصارف نمی‌شود و تداخلی با سهمیه‌های ارزی سالانه افراد ندارد.

مطابق ماده (۳) این دستورالعمل، فروش ارز تنها به متقاضیان بالای پنج سال یعنی متولدین ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ و قبل از آن انجام می‌شود و ارائه مدارک هویتی و مسافرتی معتبر الزامی است. مدارک مورد نیاز شامل اصل کارت ملی و اصل گذرنامه معتبر یا برگه تردد اربعین است.

همچنین طبق ماده (۴)، بازه زمانی فروش ارز اربعین از ابتدای روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

گفتنی است «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز اربعین مواکب، دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی خدمت‌رسان در سال ۱۴۰۵» نیز از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

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