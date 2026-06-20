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امتحانات پایان ترم دانشجویان به مرداد منتقل شد

در پی تغییر در تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمان برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشجویان این دانشگاه به مردادماه منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴۰
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امتحانات پایان ترم دانشجویان به مرداد منتقل شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در راستای کاهش فشردگی برنامه‌های آموزشی و جلوگیری از تأخیر در فراغت از تحصیل دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران تغییراتی در تقویم آموزشی و شیوه برگزاری برخی آزمون‌ها اعمال کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی جدید، سه هفته به نیمسال تحصیلی افزوده شده و آزمون‌های پایان ترم جاری به مردادماه منتقل شده است. همچنین دانشکده‌ها موظف شده‌اند آزمون‌های ناتمام نیمسال اول را طبق زمان‌بندی مشخص برگزار کنند تا روند آموزشی بدون وقفه ادامه یابد.

در بخش دیگری از این تغییرات، بر اساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، شرط معدل جایگزین برخی آزمون‌های جامع از جمله علوم پایه، پیش‌کارورزی و آزمون پایان دوره داروسازی شده است.

طبق این مصوبه، معدل ۱۴ برای ورود به دوره فیزیوپاتولوژی و پایان دوره داروسازی و معدل ۱۵ برای ورود به دوره کارورزی به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شده است.

این اصلاحات با هدف تسهیل مسیر آموزشی، جلوگیری از انباشت آزمون‌ها و تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت تحصیلی دانشجویان اجرایی شده و قرار است دانشکده‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای آن را دنبال کنند.

بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت تمامی امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت حضوری برگزار خواهد شد و برگزاری امتحانات مجازی مورد تایید این وزارت خانه نیست.

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