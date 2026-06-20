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پشت‌پرده خروج جنجالی شهردار سابق قم

ماه‌ها پس از خروج «سید مرتضی سقائیان‌نژاد» از طبقه هفتم ساختمان شهرداری قم، «روح‌اله امرالهی» رئیس شورای اسلامی شهر قم در اظهاراتی صریح، به بازخوانی ابعاد تازه‌ای از چالش‌های مدیریتی و حواشی جلسات شورا پرداخت. این سخنان که با هدف شفاف‌سازی درباره چگونگی پایان کار شهردار سابق مطرح شده، از وجود شکاف‌هایی در مدیریت شهری قم حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۳۲
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پشت‌پرده خروج جنجالی شهردار سابق قم

به گزارش خبرنگار تابناک استان قم، ماه‌ها پس از خروج «سید مرتضی سقائیان‌نژاد» از طبقه هفتم ساختمان شهرداری قم، «روح‌اله امرالهی» رئیس شورای اسلامی شهر قم در اظهاراتی صریح، به بازخوانی ابعاد تازه‌ای از چالش‌های مدیریتی و حواشی جلسات شورا پرداخت. این سخنان که با هدف شفاف‌سازی درباره چگونگی پایان کار شهردار سابق مطرح شده، از وجود شکاف‌هایی در مدیریت شهری قم حکایت دارد.

پایان ابهام درباره شهردار قم؛ برکناری، استعفا یا عدم ابقا؟

به گزارش خبرنگار تابناک استان قم، روح‌اله امرالهی با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه خروج شهردار سابق قم و این‌که آیا وی برکنار شده یا استعفا داده است، اظهار کرد: آقای سقائیان‌نژاد خدمات زیادی به شهر قم ارائه کردند، اما انتظار شورای شهر این بود که پروژه‌های مهم عمرانی، به‌ویژه در هسته مرکزی شهر، با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: پروژه‌های زیرساختی مهمی در شهر وجود داشت که انتظار می‌رفت با اولویت بیشتری پیگیری شود، اما متأسفانه در این حوزه‌ها توجه لازم صورت نگرفت و این موضوع در دو سال پایانی فعالیت ایشان به یکی از چالش‌های جدی میان شورا و شهرداری تبدیل شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در نهایت شورای اسلامی شهر قم درباره ادامه فعالیت ایشان رأی به عدم احراز شرایط داد. البته آقای سقائیان‌نژاد تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ به‌طور قانونی در سمت شهردار فعالیت داشتند، اما بر اساس قانون از این تاریخ به بعد بازنشسته محسوب می‌شدند و امکان ادامه فعالیت در سمت شهرداری را نداشتند.

وی تصریح کرد: در حالی که شورا در حال انجام مکاتبات با نهاد‌های بالادستی برای تعیین تکلیف این موضوع بود، ایشان استعفا دادند و از سمت خود کنار رفتند؛ هرچند حتی در صورت ادامه حضور نیز به دلیل شرایط قانونی امکان استمرار فعالیت برایشان وجود نداشت.

امرالهی با اشاره به عملکرد شهردار سابق خاطرنشان کرد: آقای سقائیان‌نژاد در هشت سال فعالیت خود خدمات ارزنده‌ای برای شهر قم انجام دادند و زحمات ایشان قابل تقدیر است.

وی افزود: همان‌طور که در بسیاری از مسئولیت‌ها نیز چنین است، حتی رئیس‌جمهور هم بیش از هشت سال نمی‌تواند در این جایگاه خدمت کند و پس از آن فرد شایسته دیگری مسئولیت را بر عهده می‌گیرد؛ از این منظر، تغییر در مدیریت‌ها امری طبیعی است و می‌تواند به ورود نگاه‌ها و برنامه‌های جدید در اداره امور شهر کمک کند.

غیبت شهردار در جلسات شورا؛ بازی با قانون یا دهن‌کجی؟

رئیس شورای اسلامی شهر قم درباره عدم حضور شهردار سابق در برخی جلسات شورا در ماه‌های پایانی فعالیت خود گفت: ایشان برای برخی جلسات نماینده معرفی کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که در جلساتی که موضوع آن تذکر، سؤال یا مباحث مربوط به برنامه و بودجه بود، نماینده ایشان حضور پیدا می‌کرد، اما در خصوص سایر جلسات صراحتاً اعلام کرده بودند که قصد حضور ندارند.

وی با تأکید بر اینکه بهتر است این موضوع به عنوان «دهن‌کجی» تعبیر نشود، افزود: در واقع میان شورا و شهردار اختلاف نظر‌هایی به وجود آمده بود که در نهایت به نوعی سوءتفاهم منجر شد.

امرالهی خاطرنشان کرد: با این حال، در برخی موارد مقاومت‌هایی در برابر تصمیمات شورا و همچنین عدم تمکین به اولویت‌های اعلام‌شده از سوی شورا مشاهده می‌شد که همین مسئله در مقاطعی روند خدمت‌رسانی و پیشبرد برنامه‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرد.

آبستراکسیون در شورای شهر قم؛ اختلافی که علنی شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع «آبستراکسیون» (یا نصاب‌شکنی عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان در هنگام رأی‌گیری، به‌قصدِ از اکثریت انداختن جلسه و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح است) در شورای شهر قم، اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ سال شیوه حکمرانی در کشور ما عمدتاً مبتنی بر فردگرایی بوده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری امام خمینی (ره)، کشور مسیر مردم‌سالاری را تجربه کرد و امروز نزدیک به پنج دهه است که جامعه ما تجربه مشارکت، آزادی بیان و انتخابات را پشت سر می‌گذارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: نهاد شورا‌ها در برخی کشور‌های اروپایی بیش از هزار سال قدمت دارد، در حالی که در کشور ما حدود ۲۵ سال از عمر شورا‌های اسلامی شهر و روستا می‌گذرد و طبیعی است که این نهاد همچنان در حال طی کردن مسیر بلوغ و تجربه‌اندوزی باشد.

وی ادامه داد: پدیده آبستراکسیون اگرچه در برخی دوره‌های مجلس و حتی در دوره‌های پیشین شورای شهر قم نیز رخ داده است، اما به دلیل آنکه جلسات شورا به‌صورت پخش زنده برگزار نمی‌شد، افکار عمومی کمتر از این اتفاقات مطلع می‌شدند.

امرالهی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام در شورا خاطرنشان کرد: ما به آزادی بیان و اظهار نظر اعتقاد داریم و ممکن است اختلاف نظر و اختلاف رأی نیز وجود داشته باشد، اما این اختلاف‌ها نباید به انسجام شورا آسیب بزند. جایگاهی که امروز در آن قرار داریم متعلق به ما نیست، بلکه متعلق به مردم است؛ مردمی که با رأی و اعتماد خود این مسئولیت را به ما سپرده‌اند و باید امانت‌دار این اعتماد باشیم.

تنها نکته ناخوشایند در شورای ششم، آبستراکسیون بود

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: بنده مدت‌ها پیش از آغاز فرایند ثبت‌نام انتخابات شورای شهر، به برخی دوستان اعلام کرده بودم که قصد شرکت در انتخابات را ندارم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تجربه خود در شورای شهر افزود: موضوع آبستراکسیون هیچ‌گاه برای من در دوران ریاست شورا جذاب نبود. حتی زمانی که مسئولیت سخنگویی شورا را برعهده داشتم نیز تلاش کردم از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: ما ۱۳ نفر همکار هستیم و طبیعی است که دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی داشته باشیم. اختلاف نظر امری طبیعی است، اما نباید اجازه دهیم این نعمتی که مردم در اختیار ما قرار داده‌اند خدشه‌دار شود.

امرالهی همچنین گفت: شاید تنها نکته‌ای که در دوره ششم شورای شهر برای من چندان مطلوب و جذاب نبود، همین مسئله آبستراکسیون بود. امیدوارم بتوانیم در ادامه مسیر به‌گونه‌ای عمل کنیم که کمتر شرمنده اعتماد و لطف مردم شویم.

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