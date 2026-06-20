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آخرین خبر‌ها از تغییرات عجیب در هلدینگ خلیج فارس/ وزیر نفت بیخیال نمی‌شود!

در حالی که طی روز‌های اخیر ترکیب هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با چند تغییر مهم همراه بوده، اکنون آخرین خبر‌ها از آرایش جدید این هیأت و رایزنی‌ها برای انتخاب مدیرعامل جدید حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۳۱
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آخرین خبر‌ها از تغییرات عجیب در هلدینگ خلیج فارس/ وزیر نفت بیخیال نمی‌شود!

تحولات مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه، همواره از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آخرین خبر‌ها از تحولات مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نشان می‌دهد روند تغییرات در هیأت‌مدیره این هلدینگ بزرگ پتروشیمی وارد مرحله تازه‌ای شده و در فاصله‌ای کوتاه، دومین عضو هیأت‌مدیره نیز با دستور وزیر نفت تغییر کرده است.

پیش از این، روز پنج شنبه تابناک در گزارشی اختصاصی از یک تغییر مهم در ترکیب هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس خبر داد. بر اساس آن گزارش، حسن عباس‌زاده به عنوان نماینده جدید صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت معرفی شد. این انتصاب در پی مکاتبه‌ای در تاریخ ۲۵ خردادماه صورت گرفت؛ زمانی که حسین حسین‌زاده، رئیس هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، طی نامه‌ای رسمی به حسن عباس‌زاده اعلام کرد که بر اساس مصوبه ۲۴ خرداد هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، وی به عنوان نماینده حقیقی این صندوق‌ها در هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شده است. تغییری که از همان زمان به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک بازآرایی جدی در رأس مدیریت این هلدینگ تلقی می‌شد.

در ادامه این تحولات، خبر‌های رسیده به تابناک حاکی از آن بود که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، قرار بوده امروز جلسه هیأت‌مدیره برای تعیین مدیرعامل جدید برگزار شود. با این حال، کیوان ایلکا یکی از اعضای هیأت‌مدیره با برگزاری جلسه برای انتخاب مدیرعامل مخالفت کرده و خواستار آن شده بود که این موضوع در مجمع شرکت که قرار است در تاریخ ۵ مردادماه برگزار شود، بررسی شود. این مخالفت در نهایت با واکنش وزیر نفت مواجه شده و در پی دستور «محسن پاک‌نژاد»، وزیر نفت، «محمود امین‌نژاد» به عنوان جایگزین ایلکا در هیأت‌مدیره معرفی و منصوب شد.

به این ترتیب، با ورود امین‌نژاد به ترکیب هیأت‌مدیره که گفته می‌شود از حمایت جریان موسوم به طیف تبریز در دولت نیز برخوردار است، دومین تغییر مهم در ترکیب هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس نیز رقم خورده و آرایش مدیریتی این مجموعه بیش از پیش دستخوش تحول شده است.

در ادامه این روند، صبح امروز نشستی در محل صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با حضور سه عضو هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس، یعنی محمود امین‌نژاد، حسین حسین‌زاده و حسن عباس‌زاده برگزار شد. هدف از این جلسه فراهم کردن مقدمات انتخاب مدیرعامل جدید عنوان شده است.

بر اساس شنیده‌ها، گزینه اصلی برای تصدی سمت مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس حسن عباس‌زاده است. با این حال، مطابق مقررات قانون تجارت، عضوی از هیأت‌مدیره که خود به عنوان گزینه مدیرعاملی مطرح می‌شود، در رأی‌گیری مربوط به انتخاب مدیرعامل نمی‌تواند به نفع خود رأی دهد؛ بنابراین در ترکیب حاضر، از میان سه عضو حاضر در جلسه، عملاً تنها دو رأی قابل احتساب برای انتخاب عباس‌زاده وجود دارد و برای نهایی شدن این انتخاب، کسب دست‌کم یک رأی دیگر از میان سایر اعضای هیأت‌مدیره ضروری است.

در حال حاضر دو عضو دیگر هیأت‌مدیره، یعنی علی عسگری و حسین قربان‌زاده، می‌توانند در تعیین نتیجه نهایی نقش تعیین‌کننده داشته باشند. خبر‌های غیررسمی حاکی از آن است که قربان‌زاده با انتخاب عباس‌زاده به عنوان مدیرعامل موافق نیست و علی عسگری نیز در ابتدا در زمره مخالفان این گزینه قرار داشته است. با این حال، بر اساس شنیده‌های موثق، پس از رایزنی‌هایی که گفته می‌شود از سوی یکی از مقامات دولتی با علی عسگری انجام شده، احتمال تغییر موضع او و حمایت از انتخاب عباس‌زاده افزایش یافته است.

در صورت تحقق این سناریو، انتظار می‌رود در جلسه آتی هیأت‌مدیره، حسن عباس‌زاده با سه رأی مثبت حسین حسین‌زاده، محمود امین‌نژاد و علی عسگری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب شود؛ انتخابی که نشان می دهد وزیر نفت به هر شکل ممکن خواستار تغییر و تحول مد نظر در هلدینگ خلیج فارس است.

 

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هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هیات مدیره محمد شریعتمداری وزیر نفت حسن عباس‌زاده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
0
پاسخ
عجیبه
وزیر نفت حرکت های رونالدینیویی می زنه!
مگه خودش قبلا استعفا نکرده بود؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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