عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: کارشکنی‌های اخیر این رژیم در مسیر توافق بعید است با چراغ سبز واشنگتن انجام شود و بیشتر ناشی از اختلافات و منافع مستقل آنهاست.

در حالی‌که روند مذاکرات و گفت‌وگوهای مرتبط با تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا همچنان در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان است، نقش بازیگران خارج از میز مذاکره بیش از پیش مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. در این میان، رفتارها و مواضع رژیم صهیونیستی در قبال این روند، به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر آینده توافق، بحث‌های جدی را در محافل سیاسی برانگیخته است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس معتقدند نحوه مدیریت آمریکا در قبال متحدان منطقه‌ای خود پیش از ورود به مرحله توافق، می‌توانست از بروز تنش‌ها و کارشکنی‌های احتمالی جلوگیری کند. در همین چارچوب، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد این موضوع و نقش بازیگران مختلف در روند شکل‌گیری و آینده تفاهم اولیه پرداخته است. آمریکا قبل از تفاهمنامه باید رژیم صهیونیستی را ودار به پذیرش می‌کرد

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تفاهمنامه اولیه ایران و آمریکا و کارشکنی رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس در لبنان و تاثیر آن بر تفاهمنامه، اظهار کرد: مخالفت رژیم صهیونیستی با این مذاکرات از همان ابتدا کاملاً آشکار بود و به نوعی قابل پیش‌بینی بود. به نظر می‌رسد یکی از ضعف‌های طرف آمریکایی این بود که پیش از رسیدن به توافق اولیه، باید رژیم صهیونیستی را نسبت به واقعیت‌های جدید وادار به پذیرش می‌کرد و اجازه نمی‌داد از خارج میز مذاکره بر روند گفت‌وگوها اثرگذاری منفی داشته باشد.

دولت لبنان باید میان مذاکرات اسلام آباد و واشنگتن ارزیابی کند

دولت لبنان بین مذاکرات اسلام آباد و واشنگتن باید سبک و سنگین بکند که کدام مذاکره، منجر به ثبات و صلح در کل منطقه خاورمیانه و حاکمیت لبنان است؟ طبیعی است که مذاکرات اسلام آباد که منجر به تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا شد، به نفع لبنان است.

وی افزود: در همین مقطع شاهد هستیم که همزمان با تحولات مربوط به مذاکرات، نشست‌ها و رایزنی‌هایی نیز در سطح منطقه‌ای از جمله در محور واشنگتن و برخی کشورهای عربی در جریان است که نشان می‌دهد مسئله ثبات در لبنان و منطقه نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر این روند قرار دارد. از نگاه ما، یکی از خلأهای مهم در منطقه، وضعیت حاکمیت دولت لبنان و نقش آن در مدیریت این تحولات است. دولت لبنان بین مذاکرات اسلام آباد و واشنگتن باید سبک و سنگین بکند که کدام مذاکره، منجر به ثبات و صلح در کل منطقه خاورمیانه و حاکمیت لبنان است؟ طبیعی است که مذاکرات اسلام آباد که منجر به تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا شد، به نفع لبنان است.

دیپلماسی در برابر کارشکنی رژیم صهیونیستی شتاب بگیرد

مالکی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دیپلماتیک گفت: همان‌طور که در کمیسیون امنیت ملی نیز با آقای عراقچی مطرح شد، دیپلماسی باید با شتاب بیشتری فعال شود. آمریکا به عنوان طرف اصلی توافق باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشد و در عین حال کشورهای اسلامی نیز باید برای مقابله با اقدامات مخرب رژیم صهیونیستی وارد میدان شوند.

بیانیه مشترک ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر در مهار تنش‌ها اثرگذار است

وی ادامه داد: در همین راستا، اجلاس‌هایی با حضور کشورهای مهم اسلامی از جمله ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر می‌تواند نقش مؤثری در صدور مواضع واحد علیه رژیم صهیونیستی داشته باشد. اگر این کشورها بیانیه‌های مشترک در جهت حمایت از ثبات منطقه صادر کنند، می‌تواند در مهار تنش‌ها بسیار اثرگذار باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به نقش قدرت‌های جهانی گفت: دیپلماسی ایران باید با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز فعال‌تر شود، چرا که این کشورها همواره بر ثبات منطقه تأکید داشته‌اند و می‌توانند در برابر زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی نقش بازدارنده ایفا کنند.

بعید است نقض آتش بس با چراغ سبز آمریکا همراه باشد

مالکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در ارتباط با اینکه آیا نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا صورت می گیرد، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که اختلافات میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقاطعی وجود داشته و این‌گونه نیست که تمام اقدامات رژیم صهیونیستی لزوماً با چراغ سبز واشنگتن انجام شود. به نظر می‌رسد در برخی موارد حتی میان ترامپ و نتانیاهو نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که امروز آمریکا نیز به این توافق نیاز دارد، چرا که پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن از جمله در تنگه هرمز و بازار انرژی برای این کشور مهم است. با این حال، تجربه نشان داده که رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده روندهای توافقی را با ایجاد شکاف و تنش تحت تأثیر قرار دهد.

نقش ایران در معادلات منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته است

مالکی در پایان تأکید کرد: باید با نگاه واقع‌بینانه پذیرفت که جمهوری اسلامی ایران در این روند دست بالا را داشته و بسیاری از اهدافی که طرف مقابل دنبال می‌کرد، محقق نشده است. اکنون در مرحله‌ای هستیم که بند به بند موضوعات در مذاکرات جدید بررسی خواهد شد و نقش ایران در معادلات منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود.