نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت جنگ علیه ایران توسط دونالد ترامپ رضایت ندارند و بیش از نیمی از آنها معتقدند اقدام نظامی آمریکا علیه ایران بیش از حد به پیش رفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک مرکز افکارسنجی آسوشیتدپرس و نورک نشان می‌دهد که بیشتر آمریکایی‌ها همچنان از نحوه مدیریت جنگ علیه ایران توسط دونالد ترامپ ناراضی هستند؛ موضوعی که همزمان با اعلام دستیابی به توافقی میان واشنگتن و تهران مطرح شده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد بزرگسالان آمریکایی از نحوه مدیریت مسائل مرتبط با ایران توسط ترامپ رضایت ندارند. هرچند مخالفت با عملکرد او در این زمینه عمدتاً در میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها متمرکز است، اما ۲۸ درصد جمهوری‌خواهان نیز از رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران ناراضی هستند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد دیدگاه آمریکایی‌ها درباره عملکرد ترامپ در قبال ایران تقریباً با ارزیابی کلی آنها از ریاست‌جمهوری او همخوانی دارد. میزان محبوبیت کلی ترامپ ۳۷ درصد اعلام شده که نسبت به نظرسنجی ماه مه تغییری نداشته است.

این بررسی در فاصله ۱۱ تا ۱۷ ژوئن و اندکی پس از آن انجام شد که ترامپ از تشدید جنگ با ایران عقب‌نشینی کرد. همزمان با اجرای نظرسنجی، ترامپ از دستیابی به توافق با ایران خبر داد و پایان محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز را اعلام کرد. روند جمع‌آوری داده‌ها نیز درست پیش از امضای رسمی توافق در روز چهارشنبه به پایان رسید.

طبق این گزارش، توافق میان آمریکا و ایران به تهران اجازه می‌دهد صادرات نفت خود را بار دیگر آزادانه از سر بگیرد. همچنین تنگه هرمز برای مدت ۲ ماه بدون دریافت عوارض بازگشایی می‌شود، مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته خواهد شد و تهران متعهد می‌شود ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را رقیق کند.

با این حال، حتی در میان برخی حامیان جمهوری‌خواه ترامپ نیز نسبت به نتایج توافق تردیدهایی وجود دارد.

دیوید فارینگتون، یک نماینده مستقل متمایل به جمهوری‌خواهان گفت از اینکه توافق بیش از حد بر مسئله تنگه هرمز متمرکز شده و حاصلی در حوزه برنامه هسته‌ای ایران نداشته، ناامید شده است.

او گفت: «بعید است که بتوان هر توافقی درباره تنگه هرمز را یک امتیاز قابل توجه از سوی ایران تلقی کرد. به نظر من این بیشتر تلاشی برای بهتر جلوه دادن توافق است.»

بر اساس این نظرسنجی، تنها حدود یک‌سوم آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در قبال ایران را تأیید می‌کنند؛ رقمی که نسبت به ماه مه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

دونالد مک‌براید، یک رأی‌دهنده مستقل ۲۸ ساله که در انتخابات به ترامپ رأی داده بود، از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا به وعده انتخاباتی خود برای دور نگه داشتن کشور از جنگ‌های خارجی پایبند نمانده، ابراز نارضایتی کرد.

او گفت: «دوست دارم این جنگ پایان پیدا کند. هدف اولیه جنگ، پایان دادن به حکومت ایران بود و این اساساً امکان‌پذیر نیست. واقعاً نمی‌دانم چرا باید به جنگ ادامه دهیم.»

یافته‌های نظرسنجی نشان می‌دهد بیشتر آمریکایی‌ها خواهان پایان یافتن درگیری‌ها با ایران هستند. با وجود حرکت به سمت توافق، ۵۳ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند اقدام نظامی آمریکا علیه ایران «بیش از حد ادامه یافته است». این رقم اگرچه نسبت به ۵۹ درصد ثبت‌شده در ماه مارس اندکی کاهش یافته، اما همچنان بیانگر مخالفت گسترده با ادامه جنگ است.

در مقابل، حدود ۴۰ درصد جمهوری‌خواهان معتقدند اقدامات آمریکا در قبال ایران «در حد مناسب» بوده و ۳۷ درصد نیز بر این باورند که این اقدامات حتی کافی نبوده است.

این نظرسنجی همچنین به دیدگاه آمریکایی‌ها درباره عملکرد ترامپ در قبال رژیم صهیونیستی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت این موضوع توسط ترامپ رضایت دارند.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر تنش‌ها میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و ترامپ افزایش یافته است. رئیس‌جمهور آمریکا از حملات اخیر رژیم اشغالگر در لبنان انتقاد کرده و گفته بود این حملات روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران را با خطر مواجه کرده است.

در حوزه اقتصادی نیز وضعیت برای ترامپ چندان مطلوب نیست. تنها حدود یک‌سوم آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط او رضایت دارند؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.

برخی رأی‌دهندگان از بهبود شرایط اقتصادی سخن می‌گویند، اما بخشی از حامیان جمهوری‌خواه ترامپ نیز از وضعیت قیمت‌ها ناراضی هستند.

پاتریشیا بیلی، یک جمهوری‌خواه ۴۲ ساله از ویرجینیای غربی که به ترامپ رأی داده بود، گفت افزایش قیمت‌ها کنترل‌ناپذیر شده است. بیلی همچنین معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل تمرکز بر جنگ، برخی وعده‌های اقتصادی خود را فراموش کرده است.