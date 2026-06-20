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ناگفته‌های فرمانده خاتم‌الانبیا از جایگاه شهید پاکپور

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در دیدار با خانواده شهید پاکپور، فرمانده فقید کل سپاه تاکید کرد: این شهید در بنیان‌گذاری یگان‌های زرهی سپاه، تحول‌آفرینی در نیروی زمینی سپاه، ایجاد امنیت پایدار در شمال‌غرب و جنوب‌شرق نقش بی‌نظیری داشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۲۰
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ناگفته‌های فرمانده خاتم‌الانبیا از جایگاه شهید پاکپور

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) با حضور در منزل سپهبد شهید محمد پاکپور، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های آن شهید والامقام، با خانواده معزز ایشان گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید پاکپور، ایشان را «بنیان‌گذار زرهی در سپاه» خواند و تأکید کرد: شهید پاکپور در دوران هشت سال دفاع مقدس، با راه‌اندازی لشکر ۳۰ زرهی برای اولین بار در سپاه، تحولی بنیادین در ساختار رزمی نیروهای مسلح ایجاد کرد؛ ایشان نه تنها بنیان‌گذار زرهی سپاه بودند، بلکه پس از جنگ نیز در حوزه‌های طرح‌ریزی، مدیریت و فرماندهی در حساسترین رده‌های سپاه، نقشی بی‌بدیل و مؤثر ایفا کردند.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی با اشاره به اشراف کامل شهید پاکپور بر مسائل نظامی و راهبردی، افزود: به دلیل شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و تعهد بی‌نظیر ایشان، فرماندهان کل وقت سپاه همواره شهید پاکپور را در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز به فرماندهی منصوب می‌کردند. این اعتماد، نشان از بصیرت عمیق و کارآمدی کم‌نظیر آن شهید بزرگوار داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، شهید پاکپور را از طراحان بزرگ عملیاتهای گوناگون سپاه از جمله جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و افزود: آن شهید بزرگوار در ارتقاء سطح توانمندیهای سپاه از هیچ تلاشی دریغ نکرد و باعث افزایش توانمندیهای سپاه در حوزه‌های مختلف شد.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی در ادامه به عملکرد درخشان شهید پاکپور در دوران فرماندهی نیروی زمینی سپاه(نزسا) پرداخت و با تأکید بر اینکه او در واقع مرد میدان بود، تصریح کرد: نوسازی و هویت‌بخشی به نزسا، از مهم‌ترین اقدامات راهبردی شهید پاکپور بود؛ ایشان در مناطق عملیاتی شمالغرب و جنوبشرق کشور، تحول عملیاتی شگرفی ایجاد کردند و امنیت پایدار را به مناطق مرزی هدیه کردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا افزود: شهید پاکپور واقعاً تمام عمر پربرکت خود را در راه اعتلای نظام و انقلاب صرف کردند؛ به‌گونه‌ای که بیشترین مدت مأموریت روزانه را در بین فرماندهان نیروهای مسلح داشتند و تلاش شبانه‌روزی ایشان، بی‌نظیر و شایسته تقدیر و برای آحاد فرماندهان نیروهای مسلح راهگشا است.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی، شهید پاکپور را «فرمانده‌ای فداکار، شجاع و با غیرت» توصیف کرد و با اشاره به نقشآفرینیهای وی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و عملیات وعده صادق ۳ که در واقع با شهادت سپهبد پاسدار حسین سلامی و انتصاب به عنوان «فرمانده کل سپاه» که به تدبیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا شهید امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، صورت پذیرفت، گفت: ایشان با نگاه راهبردی خود، دکترین نظامی را از زمان فرماندهی سپاه در کلیه رده‌های سپاه پیاده‌سازی کردند و این میراث گران‌بها، امروز به عنوان یکی از ارکان قدرت دفاعی کشور محسوب می‌شود.

همسر مکرمه سپهبد شهید پاکپور نیز در این دیدار با قدردانی از حضور مسئولان لشکری، اظهار داشت: همسرم همیشه می‌گفت "ما سربازان ولایت ‌هستیم و هیچ مقامی برای ما جز خدمت به نظام و رهبری معنا ندارد." ایشان با همان روحیه جهادی و بی‌ادعایی که در دوران دفاع مقدس داشت، تا آخرین لحظات عمر خود در میدان خدمت بود. برای ما خانواده، افتخار بزرگی است که چنین همسر، پدر و الگویی داشتیم. ما ادامه‌دهنده راه ایشان هستیم و از خداوند می‌خواهیم که به همه فرماندهان و رزمندگان اسلام، توفیق پایداری و استقامت در مسیر حق را عنایت فرماید.

فرزند شهید پاکپور نیز ضمن خیرمقدم به فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، خاطرنشان کرد: پدرم همواره بر اخلاص در عمل، دوری از شهرت و تمرکز بر مأموریت تأکید داشت. ایشان الگوی عملی مدیریت جهادی و ولایت‌مداری بود و امروز ما با اتکا به سیره ایشان، در مسیر انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری ثابت‌قدم خواهیم ماند.
 فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در پایان، برای خانواده شهید پاکپور آرزوی سلامتی و سربلندی کرد و از خداوند متعال، علو درجات برای آن شهید بزرگوار را مسئلت کرد.

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فرمانده قرارگاه خاتم شهید پاکپور سرلشکر پاکپور علی عبداللهی محمد پاکپور
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