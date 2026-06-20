مهمترین دلایل تصادف در تهران چیست؟
به گزارش تابناکسید ابوالفضل موسویپور رییس پلیس راهوار تهران بزرگ در سخنانی به تشریح عوامل تصادف در تهران پرداخت. به این بهانه نگاهی کردهایم به دلایل تصادفهای مرگبار در تهران.
تصادف در تهران فقط نتیجه شلوغی معابر نیست. بخش بزرگی از سوانح رانندگی در پایتخت به رفتارهای پرخطر و خطاهای انسانی برمیگردد؛ خطاهایی که در خیابانهای پرتردد و بزرگراههای سریع، بهسرعت به حادثهای مرگبار تبدیل میشوند.
مهمترین دلایل تصادف در تهران کداماند؟
بر اساس الگوی تکرارشونده حوادث رانندگی در پایتخت، چند عامل بیش از بقیه در بروز تصادف نقش دارند:
عدم توجه به جلو
تغییر مسیر ناگهانی
عبور غیرمجاز عابران از عرض بزرگراه
رعایت نکردن مقررات حمل بار
سرعت غیرمجاز یا ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه
استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی
بیتوجهی به حق تقدم و مقررات تردد
این عوامل ممکن است جداگانه یا همزمان رخ دهند، اما در بیشتر موارد ریشه اصلی حادثه را باید در اشتباه انسانی جستوجو کرد.
عدم توجه به جلو چرا اینقدر خطرناک است؟
عدم توجه به جلو یکی از اصلیترین دلایل تصادف در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ است. رانندهای که تمرکز کافی بر مسیر ندارد، فرصت واکنش به تغییرات ناگهانی ترافیک، ورود عابر، توقف خودرو جلویی یا مانع پیشرو را از دست میدهد. در شهری مانند تهران که ترافیک متراکم و الگوی رانندگی متغیر است، حتی چند ثانیه غفلت میتواند به برخوردی شدید و مرگبار منجر شود.
تغییر مسیر ناگهانی چه نقشی در حوادث دارد؟
تغییر مسیر ناگهانی از جمله تخلفاتی است که بهویژه در بزرگراههای تهران بسیار حادثهساز است. وقتی راننده بدون اطمینان از خلوت بودن مسیر یا بدون رعایت فاصله ایمن، ناگهان مسیر خود را عوض میکند، خودروها و موتورسیکلتهای اطراف فرصت کافی برای واکنش ندارند. این مسئله برای موتورسواران خطرناکتر است، چون کوچکترین برخورد یا انحراف میتواند به واژگونی و صدمات شدید منجر شود.
چرا موتورسواران در تهران آسیبپذیرترند؟
موتورسواران یکی از پرخطرترین گروهها در ترافیک تهران هستند. بخش مهمی از این خطر به دلیل ماهیت وسیله نقلیه است، اما بخش دیگری به رفتار ترافیکی، تردد در مسیرهای پرخطر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی برمیگردد. در بسیاری از تصادفهای مرگبار، عامل نهایی فوت نه فقط برخورد، بلکه نبود تجهیزات ایمنی است. کلاه ایمنی میتواند شدت آسیب را بهطور جدی کاهش دهد، اما هنوز در بخش قابل توجهی از ترددهای شهری نادیده گرفته میشود.
عبور غیرمجاز عابران از بزرگراهها چرا همچنان تکرار میشود؟
یکی از خطرناکترین رفتارهای ترافیکی در تهران، عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه است. بزرگراه محل تردد خودروها با سرعت بالاست و راننده معمولاً فرصت کافی برای توقف ناگهانی در برابر عابر را ندارد. با این حال، نبود دسترسی آسان، عجله، عادتهای رفتاری و بیتوجهی به خطر باعث میشود برخی عابران همچنان از میان بزرگراه عبور کنند؛ تصمیمی که در بسیاری از موارد با مرگ یا جراحت شدید همراه میشود.
حمل بار غیراصولی چه خطری دارد؟
خودروهای باری سبک، بهویژه وانتها، اگر مقررات حمل بار را رعایت نکنند، میتوانند به یکی از عوامل جدی حادثه تبدیل شوند. بار نامتعارف، ارتفاع بیش از حد، مهار نکردن مناسب بار یا بیتوجهی به تعادل خودرو، احتمال برخورد با موانع، رها شدن بار یا برهم خوردن کنترل وسیله نقلیه را بالا میبرد. این نوع حادثه ممکن است مستقیماً برای خود وسیله باری رخ دهد، اما در عمل، دیگر رانندگان و موتورسواران را هم درگیر میکند.
آیا فقط راننده مقصر است؟
نه همیشه. در تصادفهای شهری و بزرگراهی، گاهی چند خطا همزمان رخ میدهد: رانندهای بیاحتیاطی میکند، موتورسوار کلاه ایمنی ندارد، عابر از محل غیرمجاز عبور میکند یا خودروی باری ضوابط حمل بار را رعایت نمیکند. به همین دلیل، ایمنی ترافیک یک مسئولیت مشترک میان راننده، موتورسوار، عابر، دستگاههای نظارتی و حتی طراحی شهری است.
چرا تهران درگیر این الگوی تکراری تصادف است؟
تهران چند ویژگی دارد که شدت حوادث را بالا میبرد: شبکه بزرگراهی گسترده، حجم بالای تردد، حضور پرشمار موتورسیکلتها، عجله و رفتارهای پرریسک رانندگان، کمتوجهی برخی عابران به مسیرهای ایمن عبور، ضعف در رعایت مستمر مقررات. در چنین شرایطی، یک تخلف کوچک میتواند خیلی زود به یک سانحه بزرگ تبدیل شود.
برای کاهش تصادف در تهران چه باید کرد؟
کاهش تصادفات فقط با جریمه ممکن نیست، اما بدون اجرای قانون هم ممکن نیست. برای کم کردن تلفات، چند اقدام اساسی ضروری است:
۱. تمرکز بیشتر بر آموزش رانندگی ایمن: بسیاری از خطاهای مرگبار، از عادتهای غلط رانندگی و عادیسازی تخلف ناشی میشوند.
۲. برخورد جدیتر با تخلفات پرخطر: تغییر مسیر ناگهانی، سرعت غیرمجاز، حمل بار غیراصولی و ورود موتورسیکلت به مسیرهای ناامن باید با نظارت دقیقتری کنترل شود.
۳. افزایش استفاده از تجهیزات ایمنی: بهویژه در مورد موتورسواران، کلاه ایمنی میتواند مرز میان جراحت و مرگ باشد.
۴. ایمنسازی مسیرهای عبور عابر: هرچه دسترسی عابر به پل، زیرگذر و مسیر ایمن بیشتر باشد، احتمال عبور خطرناک از بزرگراه کمتر میشود.
۵. فرهنگسازی مداوم: تصادف فقط یک خبر روزانه نیست؛ نتیجه مستقیم تصمیمهای کوچک روزمره در ترافیک است.
مهمترین دلایل تصادف در تهران را باید در چند خطای پرتکرار جستوجو کرد: عدم توجه به جلو، تغییر مسیر ناگهانی، عبور غیرمجاز عابران، رعایت نکردن اصول حمل بار و بیتوجهی به ایمنی موتورسواران.
حوادث اخیر هم بار دیگر نشان دادند که در ترافیک تهران، فاصله میان یک بیاحتیاطی ساده و یک مرگ ناگهانی، گاهی فقط چند ثانیه است.
به همین دلیل، کاهش تصادف در پایتخت بیش از هر چیز به رعایت قانون، تمرکز در رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر وابسته است.
سلام
احتراما اینجوری که شما میفرمایید همه تقصیرها گردنه ما شد
کاملا مورد قبول هست باشه
اما لطفا به افسرهای وظیفه شناستون هم بفرمایید حداقل در پیک شلوغی ها یعنی صبح ها که همه میریم سر کار و بعد از ظهر ها که برمیگردیم داخل ماشین های گرون قیمتشون زیرکولر چرت نزنن و حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که پیاده بشن و هممون رو جریمه بکنن که نقره داغ بشیم و گوشی موبایل دستمون نباشه و یا کلاه ایمنی روی سرمون باشه
من خودم بارها دیدم وانت داخل اتوبان با حجم زیاد بار بدون اینکه بارشو مهار بکنه جلوی من داره با سرعت بالا تردد میکنه
آیا پلیس نباید ایشون رو جریمه و توقیف کنه ؟
خب خدا خیرتون بده همه جای دنیا جریمه عامل بازدارندس
شما باید جریمه بکنید
مگه یادتون رفته که بستنه کمربند ایمنی رو با جریمه هایی که کردین نهادینه کردین
نمیشه که همه چیزو انداخت گردن مردم.