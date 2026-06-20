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اعلام زمان انتشار کلید اولیه آزمون های سمپاد

دفترچه سؤالات آزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ منتشر شد و کلید اولیه آزمون تا فردا ۳۱ خرداد منتشر می شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۱۶
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اعلام زمان انتشار کلید اولیه آزمون های سمپاد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کلید اولیه آزمون پذیرش پایه هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و آزمون پذیرش پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حداکثر تا فردا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند از ۳۱ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۵ هرگونه مطلبی در خصوص سؤالات و کلید آزمون دارند، منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند.

در حال حاضر دفترچه‌های آزمون پذیرش پایه هفتم شامل دفترچه شماره ۱ (استعداد تحلیلی، هوش و خلاقیت)، دفترچه شماره ۲ (سرعت و دقت)، دفترچه‌های آزمون پذیرش پایه دهم شامل دفترچه شماره ۱ (ریاضی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، مدنی)، قرآن و پیام‌های آسمان ویژه متقاضیان مسلمان اهل سنّت و تشیّع، عربی) و ضمیمه دفترچه شماره۱ (تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه متقاضیان اقلیت‌های دینی رسمی کشور) و دفترچه شماره ۲ (استعداد تحلیلی) در سایت سازمان سنجش قابل دریافت است.

به گزارش مهر، آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ خرداد با شرکت ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در ۴۱۸ شهرستان و ۲۸۳۷ حوزه برگزاری در امنیت و سلامت کامل برگزار شد.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در بازدید از حوزه‌های برگزاری این آزمون‌ها تاکید کرد: این آزمون برای نخستین بار توسط سازمان سنجش آموزش کشور راهبری وبرنامه ریزی آن در مراحل پیش از اجرا، اجرا و بعد از اجرا، انجام شد. مسئولیت حوزه‌دهی و اجرای آزمون بر عهده شبکه اجرایی آموزش و پرورش بود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش مدارس سمپاد حدود ۱۱۴ هزار نفر است و نکته قابل توجه این آزمون، شرکت ۵۳۴ توانخواه است که ۱۹۶ نفر در پایه هفتم و ۳۳۸ نفر در پایه دهم شرکت کردند و حدود ۱۴.۵ درصد کل شرکت‌کنندگان از استان تهران بودند و نتایج این آزمون اوایل مرداد ماه سال جاری اعلام می‌شود.

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