واریز پیش از موعد حقوق بازنشستگان کشوری توسط بانک صادرات ایران
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، طی روزهای اخیر و همزمان با بروز برخی اختلالها در شبکه بانکی، اقدامات تخصصی جهت بازگشت فوری خدمات به وضعیت عادی انجام شد و عمده سامانهها در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس عموم قرار گرفت.
از جمله مهمترین اولویتهای بانک صادرات ایران همزمان با برطرفکردن محدودیتها، رفع نگرانیهای مالی اقشار بازنشسته و همچنین دهکهای کمدرآمد جامعه بود به نحوی که با وجود اختلال فنی، حقوق بازنشستگان کشوری بدون تاخیر و پیش از موعد پرداخت و یارانه خانوارهای واجد شرایط نیز واریز شد.
قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران پیش از این در مراسم امضای تفاهمنامه با صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان محترم را ارزشمندترین نعمت برای جامعه توصیف و بر رفع دغدغههای معیشتی آنها با هدف ارتقای رفاه اجتماعی تاکید کرده بود.