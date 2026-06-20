توقف شبکه توزیع تریاک و هروئین در پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار کرد: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی اقدامات اطلاعاتی گسترده دریافتند ۲ قاچاقچی حرفه‌ای با تشکیل شبکه‌ای برای تهیه و توزیع مواد مخدر، محموله‌های خود را از مرز‌های شرقی کشور به تهران منتقل کرده و سرکرده باند قصد دارد محموله‌ای از مواد مخدر را در محدوده خیابان رجایی تهران به همدست خود تحویل دهد.

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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ادامه داد: مأموران پس از استقرار نامحسوس در محل و زیر نظر گرفتن خودرو‌های عبوری موفق شدند هر دو متهم را هنگام مبادله مواد مخدر دستگیر کنند.

سرهنگ عسگری با بیان اینکه در بازرسی از متهمان ۱۸ کیلوگرم تریاک و ۵ کیلوگرم هروئین کشف شد، گفت: متهمان به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس منتقل شدند.

وی همچنین بیان کرد: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران اظهار کرد: روز گذشته هم در جریان تعقیب و گریز در اتوبان نواب یک دستگاه کامیون توقیف و ۱۰ کیلوگرم تریاک از آن کشف و ضبط شد.