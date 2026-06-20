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خبری که دل بازنشستگان را می‌لرزاند!

«گرامیداشت بازنشستگان» در ۲۱ خرداد با برخی مراسم پرطمطراق از یک سو و تعدادی برنامه‌های شعاری و سطحی و کلیشه‌ای برای توجه به مناسبت‌های تقویمی گذشت و چند روز بعد بلافاصله خبرهای ضد و نقیض درباره حذف برخی مزایا از فیش حقوقی بازنشستگان، مثل نسیمی سرد در استخوان‌های فرسوده میلیون‌ها مستمری‌بگیر نشست.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۷۷
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4846 بازدید
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۱۱
خبری که دل بازنشستگان را می‌لرزاند!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ بازنشسته‌ها سال‌هاست به یک عادت ملی خو کرده‌اند؛ هر بار که سخن از حمایت و تکریم به‌میان می‌آید، باید نگران باشیم که پشت سر آن چه چیزی قرار است کم شود. این بار هم خبرهایی منتشر شد که از حذف کمک‌هزینه مسکن یا برخی مزایای جانبی بازنشستگان تأمین اجتماعی حکایت داشت. بعد از آن،

نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و رسانه‌ها هر کدام درباره بخشی از ماجرا توضیح دادند. 
مثلا برخی نمایندگان مجلس گفتند که حذف مزایای بازنشستگان نه تنها مورد تأیید مجلس نیست، بلکه اجرای کامل تکالیف قانونی در قبال این قشر مورد تأکید قرار گرفته‌است. همزمان برخی مسئولان تأمین اجتماعی نیز اعلام کردند که کمک‌هزینه مسکن، کمک معیشت و سایر مزایا حذف نشده  است و پرداخت آنها ادامه خواهد یافت. حتی تأکید کردند که این مبالغ پیشتر در محاسبات مستمری لحاظ شده است و قرار نیست از دریافتی بازنشستگان کاسته شود،اما مسأله فقط چند صد هزار تومان یا چند میلیون ریال کم و زیاد شدن فیش حقوقی نیست. 

مسأله این است که چرا باید اساساً چنین فکری به ذهن برنامه‌ریزان برسد؟ چرا باید جامعه‌ای که با بحران سالمندی در سال‌های آینده روبروست، بازنشستگانش را در معرض این حجم از اضطراب قرار دهد؟ چه نسبتی میان شعار تکریم و طرح حذف مزایا وجود دارد؟

اصلا تکریم یعنی چه؟ آیا تکریم فقط برگزاری همایش و پخش چند گزارش تلویزیونی درباره سالمندان است؟ چه ایرادی دارد مسئولان اگر نمی‌توانند یک الگوی مناسب برای زندگی بازنشستگان طراحی کنند، دست‌کم نگاهی به تجربه کشورهای دیگر بیندازند؟ آنجا بازنشستگی معمولاً آغاز یک دوره تازه از زندگی است؛ اینجا اما برای بسیاری از ما، آغاز دوره حساب‌وکتاب روزانه قیمت دارو، اجاره‌خانه و هزینه رفت‌وآمد است.

کارشناسان رادیو و تلویزیون مدام از تغذیه سالم، ورزش، سفر، باغبانی و لذت بردن از دوران بازنشستگی سخن می‌گویند. بله! حرف‌های قشنگی است، اما برای بخش بزرگی از مستمری‌بگیران بیشتر شبیه داستان‌های علمی ـ تخیلی است. کسی که سی سال از بهترین سال‌های عمرش را کار کرده و امروز هنوز مستأجر است، با چه پولی سفر برود؟ با چه درآمدی از نوه‌هایش پذیرایی کند؟ با چه امیدی به فردا فکر کند؟

واقعیت این است که برای یک بازنشسته معمولی، مهم‌ترین نسخه سلامت جسم و روان نه کلاس یوگا است و نه توصیه به پیاده‌روی. امنیت اقتصادی است. بازنشسته‌ای که هر ماه نگران تغییر مقررات، حذف مزایا یا کاهش قدرت خرید باشد، چگونه می‌تواند از آرامش سخن بگوید؟

حرف اول و آخر همین است؛ اگر نمی‌توانید کیفیت زندگی مستمری‌بگیران را بهتر کنید، دست‌کم به همین اندک حقوق و مزایا دست نزنید. بگذارید بازنشسته بتواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند. بگذارید بداند آنچه این ماه در فیش حقوقی‌اش هست، ماه‌ بعد و ماه‌های بعد هم خواهد بود. از طلا بودن پشیمان شده‌ایم؛ مرحمت فرموده، همان مسِ دیروزمان را هم از ما نگیرید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
15
پاسخ
مسأله این است که چرا باید اساساً چنین فکری به ذهن برنامه‌ریزان برسد؟ ((((( وقتی پولی با وجود آنهم کارخانجات شستا و باتک اختصاصی رفاه در بساط نباشد !!!!!!!!!!! هر شب و روز کارشناسان تامین اجتماعی به این فکر میکنند فردا چگونه میتوان با برنامه یا راهی ساده بخشی از مطالبات بازنشستگان قدیمی یا تازه وارد را حذف و کاهش داد)))))))
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بعد حقوق هییت علمی را که چند برابر کارمند بود کردند دوبرابر .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
10
پاسخ
به زودی تامین اجتماعی:پول بیمه را به دولتهای قبلی پرداخت کرده اید برید از همونا بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
13
پاسخ
یک عمر مردم کار می کنند و هر ماه پول بیمه پرداخت می کنند که در دوران پیری مستمند و گرفتار نباشند
ولی دقیقا مستمند و فقیر و گرفتار شده اند و حاکمیت در چشم آنها نگاه می کند و طلبکار و متوقع می گوید که منابع نداریم
باید پرسید چکار کرده اید که منابع ندارید ؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
همان پول را در بانک کار آفریم سپرده عمر می کردیم حالا میلیاردها پول نقد یکجا میگررفتیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
16
پاسخ
هر بار به شعب بیمه یا بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه می کنم رفتار پرسنل طوری است که گویا ما آمد ایم که مزاحم پرسنل شویم
به در و دیوار هم اطلاعیه زده اند که باید خیلی به ما احترام بگذارید وگرنه چنین و چنانتان می کنیم
در حقیقت حقوق این پرسنل و کل این امکانات از جیب ما پرداخت می شود و قرار است کسی به ما توهین نکند و حترام ما حفظ شود ولی ماجرا کاملا برعکس است
آنها یک منت گنده ای بر سر ما دارند که دارن از جیب ما حقوق می گیرند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
14
پاسخ
به عنوان یه کارمند، برای من سواله که چرا من باید ماهیانه 7 درصد از درآمد خودمو بالاجبار توی حلقوم سازمانی بریزم که قراره 30 سال دیگه برای پرداخت چندرغاز حقوق بازنشستگی، انقدر بازی در بیاره و به هیچ کدوم از مفاد قرارداد خودش هم پایبند نباشه. یه روز میاد 30 سال کار رو میکنه 35 سال، یه روز دیگه مبنای حقوق رو از 2 سال به کل طول قرارداد تعمیم میده. این اگه اسمش برده داری نیست، پس چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
من 23 سال سابقه بیمه دارم و اگر همان 7 درصد را از اول طلا یا دلار خریده بودم واقعا بهتر بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
2
پاسخ
قرار بود به بازنشستگان وام بدن ،،پس کی؟؟
پاسخ ها
شهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
آنهایی که باید می گرفتند گرفتند یک بودجه محدودی بود تمام شد از دلیل درخواست وام پرسیدن صندوق مشخص بود و جالب تر این بود اگر ندادن و و درخواست رد شد هم کسی سوال هم نکند
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
4
پاسخ
من به نظرم بایستی اسم سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند چون عملیات اجرایی آنها با نام سازمان نمی خواند
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