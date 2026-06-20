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وزیر کشور پاکستان راهی تهران شد

یک منبع رسمی گفت که «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان امروز شنبه ۳۰ خرداد به ایران سفر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۷۴
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وزیر کشور پاکستان راهی تهران شد

سناتور سیدمحسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مسوولان بلندپایه ایرانی لحظاتی قبل عازم‌ تهران شده است. این منبع تایید کرد که وزیر کشور پاکستان پیشبرد مذاکرات بین ایران و آمریکا را در تهران پیگیری خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محسن نقوی از زمان آغاز میانجی گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است. وی در آخرین بازدیدش (۱۷ خرداد امسال) با عراقچی، وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

پنجشنبه گذشته نیز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اولین تماس رسمی خود با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، این تحول را به رهبری‌، دولت و ملت ایران تبریک گفت و تاکید کرد: پیامدهای مثبت توافق اسلام‌آباد به سود منطقه است و به یک عامل قوی برای توسعه روابط برادرانه ایران و پاکستان تبدیل می شود.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. پس از ۴۰ روز درگیری همه‌جانبه، در حالی که پاسخ‌های قاطع نیروهای مسلح ایران در عملیات‌های مختلف از جمله سرنگونی جنگنده‌های پیشرفته دشمن، هدف قرار دادن ناوهای جنگی آمریکایی در آب‌های جنوب و بستن تنگه هرمز، به گفته منابع نظامی، طرف مقابل را به بن‌بست نظامی کشانده بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار به درخواست آتش‌بس و آغاز مذاکرات شدند.

سرانجام در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ توافق آتش‌بس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در اسلام‌آباد آغاز شد. با این حال، در ادامه آمریکا و رژیم صهیونیستی این توافق آتش‌بس را نقض کردند و با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند.

بامداد ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)، پاکستان به‌عنوان میانجی اصلی از حصول توافق صلح میان ایران و آمریکا خبر داد و در ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز به‌طور کامل خاتمه یافته است.

تحلیلگران نظامی معتقدند آنچه آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند، ناتوانی در برابر پاسخ‌های قاطع و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران بود؛ موضوعی که به باور آنان نشان داد هیچ تجاوزی بدون پاسخ پشیمان‌کننده نخواهد ماند.

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