امیر قمیشی، تهیه‌کننده و برنامه‌ساز تلویزیون اظهار کرد: وقتی خبر فوت پدرم را به عمویم سیاوش قمیشی رساندم فقط گریه کرد. من و عمویم اختلاف نظرات سیاسی داریم اما او برای نظرات سیاسی من احترام قائل است.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ امیر قمیشی، تهیه‌کننده و برنامه‌ساز تلویزیون اظهار کرد: وقتی خبر فوت پدرم را به عمویم سیاوش قمیشی رساندم فقط گریه کرد. من و عمویم اختلاف نظرات سیاسی داریم، اما او برای نظرات سیاسی من احترام قائل است.

به او گفتم من هم مثل شما می‌خوانم، اما من نوحه می‌خوانم. گفتم نوحه خواندن از کاری که شما انجام می‌دهید سخت‌تر است.

همسرش گفت فکر نکن ما به چیزی اعتقاد نداریم. یک قرآن از مادربزرگت به ما رسیده و عمویت در هر مسافرت آن را با خودش می‌برد.

گاهی باهم گپ می‌زنیم و با وجود اختلاف سلیقه‌ها با علاقه صحبت می‌کنیم.