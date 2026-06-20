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سیاوش قمیشی در سفرها با خودش قرآن می‌برد

امیر قمیشی، تهیه‌کننده و برنامه‌ساز تلویزیون اظهار کرد: وقتی خبر فوت پدرم را به عمویم سیاوش قمیشی رساندم فقط گریه کرد. من و عمویم اختلاف نظرات سیاسی داریم اما او برای نظرات سیاسی من احترام قائل است.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۵۸
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5170 بازدید
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۷
سیاوش قمیشی در سفرها با خودش قرآن می‌برد

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ امیر قمیشی، تهیه‌کننده و برنامه‌ساز تلویزیون اظهار کرد: وقتی خبر فوت پدرم را به عمویم سیاوش قمیشی رساندم فقط گریه کرد. من و عمویم اختلاف نظرات سیاسی داریم، اما او برای نظرات سیاسی من احترام قائل است.

به او گفتم من هم مثل شما می‌خوانم، اما من نوحه می‌خوانم. گفتم نوحه خواندن از کاری که شما انجام می‌دهید سخت‌تر است.

همسرش گفت فکر نکن ما به چیزی اعتقاد نداریم. یک قرآن از مادربزرگت به ما رسیده و عمویت در هر مسافرت آن را با خودش می‌برد.

گاهی باهم گپ می‌زنیم و با وجود اختلاف سلیقه‌ها با علاقه صحبت می‌کنیم.

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سیاوش قمیشی خواننده قرآن سیاسی مداحی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
9
32
پاسخ
عشق است استاد سیاوش جان قمیشی عزیز ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
26
پاسخ
بهترین خواننده، آهنگساز و ... تمام دوران
حاج محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
15
پاسخ
بسيارعالي
بوگو بليط بگيره بياد
زمينه بازگشت رو ميخواي بچيني
مشكلي نيس بوگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
7
15
پاسخ
قراره بیاریدش ایران؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
14
پاسخ
فقط قمیشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
19
پاسخ
عالیجناب سیاوش قمیشی عزیز. امیدوارم همیشه سلامت و پرکار باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
0
پاسخ
بخش بزرگی از این خواننده های لس آنجلسی اتفاقا آدم های با دین و ایمانی هستن ، سیاوش قمیشی هم انسان بسیار باشخصیتی هستش، معین هم بسیار با شخصیته
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