حمله شغال به کودک در رضوانشهر طبس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک کودک در منطقه رضوانشهر طبس مورد حمله شغال قرار گرفته و از ناحیه سر دچار گازگرفتگی شده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر چندین مورد حمله شغال‌ها در نقاط مختلف شهرستان طبس گزارش شده و نگرانی خانواده‌ها را به شدت افزایش داده است.

خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای کنترل و جمع‌آوری حیوانات وحشی در مناطق مسکونی شده‌اند.

کارشناسان به والدین توصیه می‌کنند به‌ویژه در ساعات شب و بامداد، مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشند و از تردد آنان در مناطق خلوت و حاشیه‌ای جلوگیری کنند.