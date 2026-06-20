حمله شغال به کودک در رضوانشهر طبس
یک کودک در منطقه رضوانشهر طبس مورد حمله شغال قرار گرفته و از ناحیه سر دچار گازگرفتگی شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۵۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک کودک در منطقه رضوانشهر طبس مورد حمله شغال قرار گرفته و از ناحیه سر دچار گازگرفتگی شده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که طی هفتههای اخیر چندین مورد حمله شغالها در نقاط مختلف شهرستان طبس گزارش شده و نگرانی خانوادهها را به شدت افزایش داده است.
خواستار ورود جدی دستگاههای مسئول برای کنترل و جمعآوری حیوانات وحشی در مناطق مسکونی شدهاند.
کارشناسان به والدین توصیه میکنند بهویژه در ساعات شب و بامداد، مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشند و از تردد آنان در مناطق خلوت و حاشیهای جلوگیری کنند.
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