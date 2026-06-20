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تیم ملی ایران مظلوم‌ترین تیم جام‌جهانی

تیم ملی ایران در حالی روز یکشنبه در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک می‌رود که شاگردان امیر قلعه‌نویی، برخلاف حریف اروپایی خود، تنها کمتر از ۲۴ ساعت پیش از مسابقه وارد لس‌آنجلس خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۵۲
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1390 بازدید
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۴
تیم ملی ایران مظلوم‌ترین تیم جام‌جهانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شاگردان قلعه‌نویی در حالی فردا و تنها یک روز قبل از شروع مسابقه با بلژیک، کمپ تمرینی خود در شهر تیخوانای مکزیک به سمت لس‌آنجلس ترک می‌کنند که پس از بازی ایران و نیوزلند، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با حضور در رختکن تیم ملی قول مساعدت و همکاری فیفا را در جهت فراهم‌کردن شرایط منصفانه و برابر نسبت به سایر تیم‌ها را به مجموعه تیم ملی ایران داد.

امیر قلعه‌نویی نیز در ادامه صحبت‌های رئیس فیفا، به دلیل شرایط سخت پروازی تیم ملی ایران و الزام شاگردان قلعه‌نویی به حضور تنها یک روز قبل از هر مسابقه در آمریکا (کمتر از ۲۴ ساعت) و عدم اجازه به انجام ریکاوری در کشور آمریکا و بازگشت سریع تیم ملی به مکزیک پس از هر بازی، تیم ملی ایران را «مظلوم‌ترین» تیم جام جهانی خواند.

رسانه فدراسیون فوتبال می‌نویسد: بعد از حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی، امیدواری‌هایی وجود داشت که شرایط برای تیم ملی برابر با سایر تیم‌ها شود، اما درنهایت فیفا اقدام خاصی انجام نداد و دولت ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی، اجازه حضور به تیم ملی ایران دو روز قبل از بازی با بلژیک و انجام فرآیند تطبیق‌پذیری با شرایط را نداد.

حتی تیم ملی ایران این اجازه را ندارد که جلسه تمرینی خود را در روز شنبه در ساعت ۱۲ ظهر یعنی ساعت مسابقه برگزار کند.

در نقطه مقابل، تیم ملی بلژیک حریف ایران قرار دارد که روز جمعه حدود ساعت ۶ بعدازظهر به‌وقت محلی به لس‌آنجلس رسید و می‌تواند تمرین خود را در ساعت ۱۲ ظهر یعنی ساعت مسابقه برگزار کند.

بر اساس این گزارش، کمپ تمرینی بلژیک در Seattle Sounders Performance Center and Clubhouse که متعلق به باشگاه سیاتل ساندرز است، قرار دارد. سیاتل ساندرز در لیگ MLS آمریکا حضور دارد.

محل کمپ تیم ملی بلژیک شهر رنتون، در نزدیکی سیاتل، واقع در ایالت واشنگتن است که فاصله هوایی تقریباً دوساعته با لس‌آنجلس دارد.

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برچسب ها
تیم ملی ایران تیخوانا رئیس فیفا اینفانتینو جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سیاتل تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
18
پاسخ
حداقل یه بهونه ای برای باخت هاشون دارن ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
3
پاسخ
حتما برنده اید اگر احساسی و عجولانه بازی نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
1
پاسخ
شما هم بزنید زیر توب حالا اوت شد هرچی اعتراض خودتون اینجور نشان بدهید
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
1
پاسخ
پس با قدرت باید ظاهر بشیم نباید ببازیم باید صعود کنیم مقابل امریکا بازی کنیم کشور میزبان از رقابت ها حذف کنیم انتقام خودمان بگیریم
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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