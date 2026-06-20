هشدار جدی؛ مسئولان، رئیسجمهور را تنها نگذارید!
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ این، یک فداکاری تاریخی برای دور ساختن کشور از انواع مخاطراتی است که ممکن است در کمین باشند و اگر برای دفع آنها اقدامی صورت نگیرد کشور و ملت دچار عوارض منفی غیرقابل جبرانی میشوند.
رئیس جمهور پزشکیان در نزدیک دو سال تصدی ریاست جمهوری نشان داد فردی صادق است که برای اعتلای کشور در زمینههای مختلف آماده فداکاری است و در موارد خطر بدون ریاکاری و خودنمائی شجاعانه وارد میدان میشود و هرچه در توان دارد را در طبق اخلاص میگذارد.
او که از همان اولین روز شروع کارش با انواع توطئهها، ترورها، جنگها و شورشها مواجه شد، مردانه پای کار ماند و در سختترین شرایط خدمترسانی به مردم را ادامه داد و برای حفاظت از کشور و تأمین منافع ملی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. حوادث تلخ و طاقتسوزی که در این قریب دو سال بر سر کشور آمدند واقعا کمرشکن بودند و مدیریت کشور در چنین شرایطی را باید هنر بزرگی دانست که کار هر کسی نیست.
این رئیس جمهور پرتحمل، بیریا، بااخلاص و صادق که شجاعانه به استقبال خطرها میرود و به بیمهریها و نیش و کنایهها و حتی کارشکنیها اهمیت نمیدهد و انجام وظیفه قانونی و ملی و دینی خود را بر هر چیزی ترجیح میدهد را نباید تنها گذاشت.
امروز که او پای یک سند تفاهم با بدعهدترین دولت جهان معاصر را با هدف حفاظت از منافع ملی امضاء کرده، همه باید به صورت همهجانبه از او حمایت کنند و برای موفقیت او که در نهایت موفقیت کشور و ملت است از هیچ کمکی دریغ ننمایند.
درست است که رئیس جمهور پزشکیان با امضای تفاهمنامه مسئولیت تعامل با طرف مقابل را برعهده گرفته ولی روشن است که تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره چنین موضوع خطیری با نظر جمع مسئولین اصلی سیاسی، نظامی و امنیتی کشور شکل میگیرد و همانطور که خود رئیسجمهور اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی محور اصلی شکل دادن به این قبیل سازوکارهاست. این شورا نیز ترتیبات قانونی مشخصی دارد که موجب اعتبار قانونی و پشتوانه ملی مصوبات آن میشود. همین اعتبار و پشتوانه است که ایجاب میکند از یک طرف تمام مسئولین ارشد کشور از آنچه رئیسجمهور امضاء کرده و برای حفاظت از منافع ملی وارد میدان شده است حمایت کنند و از طرف دیگر مردم نیز با هوشیاری کامل مانع سوءاستفاده غرضورزان و فرصتطلبان شوند.
کشور ما اکنون یکی از مقاطع حساس تاریخ خود را پشت سر میگذارد که عبور همراه با موفقیت از این مقطع به همراهی تمام مسئولین، ارگانها و نهادها با رئیسجمهور نیاز دارد کمااینکه متحد نگهداشتن مردم در این مقطع حساس تاریخی از لوازم حتمی و قطعی است.اینکه طرف مقابل ممکن است درصدد بدعهدی کردن برآید از احتمالاتی است که قطعاً باید در محاسبات مسئولین کشورمان مورد توجه باشد. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به دلیل خسران بزرگی که در جنگ اخیر کرده و از تفاهم شکلگرفته نیز بشدت ناراضی است، با تمام وجود درصدد کارشکنی است و نمیخواهد این تفاهم به یک توافق پایدار منجر شود.
با توجه به کارشکنیهائی که قطعاً توسط رژیم صهیونیستی به عمل خواهد آمد و هماکنون نیز با نقض مکرر آتشبس در لبنان شاهد آن هستیم، آحاد مردم و مسئولین ایران باید احساس مسئولیت بیشتری در زمینه حمایت از رئیس جمهور پزشکیان برای پیشبرد اهداف مندرج در تفاهمنامه به نفع کشورمان داشته باشند.
این احتمال را هم نباید نادیده گرفت که در داخل کشورمان نیز چه بسا افراد و جناحهائی درصدد مانعتراشی بر سر راه اجرائی شدن تفاهمنامه برآیند و با رژیم صهیونیستی در این زمینه همصدا شوند. همه باید با هوشیاری کامل راه سوءاستفاده را بر فرصتطلبان ببندیم و اجازه ندهیم رئیسجمهور پزشکیان در انجام مسئولیت خطیری که برعهده گرفته تنها بماند و قربانی مطامع سیاستبازان شود.