تیم ملی فوتبال پاراگوئه با وجود یک نیمه ۱۰ نفره بازی کردن، موفق شد نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و امیدهایش برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دومین دیدار دور دوم گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تیم‌های ملی ترکیه و پاراگوئه از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی (۰۶:۳۰ صبح شنبه به وقت تهران) در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا ایالت کالیفرنیا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر پاراگوئه به پایان رسید.

ماتیاس گالارزا (دقیقه ۶۴) تکل گل این مسابقه را برای پاراگوئه به ثمر رساند.

پاراگوئه بازی را رؤیایی آغاز کرد و ماتیاس گالارزا تنها در ثانیه ۶۴ مسابقه با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه دروازه حریف را باز کرد تا سریع‌ترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کند. رکورد قبلی چند ساعت قبل از این گل توسط اسماعیل صَیباری، ملی‌پوش مراکش، با گلزنی در ثانیه ۶۹ دیدار برابر اسکاتلند ثبت شده بود.

ترکیه پس از دریافت گل، کنترل بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۳۵ تا آستانه گل تساوی پیش رفت، اما ضربه مرت مولدور روی ارسال هاکان چالهان‌اوغلو پس از برخورد به هر دو تیر دروازه، وارد گل نشد تا بدشانسی شاگردان وینچنزو مونتلا ادامه پیدا کند.

در واپسین لحظات نیمه نخست، میگل آلمیرون، ستاره پاراگوئه، پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. این بازیکن به دلیل استفاده از دست برای پوشاندن دهان خود هنگام صحبت با یکی از بازیکنان ترکیه و بر اساس قوانین جدید فیفا از زمین مسابقه اخراج شد.

ترکیه در نیمه دوم از برتری عددی خود استفاده کرد و فشار زیادی روی دروازه پاراگوئه آورد، اما دفاع منسجم نماینده آمریکای جنوبی و بی‌دقتی مهاجمان ترکیه اجازه تغییر نتیجه را نداد تا پاراگوئه با ۱۰ بازیکن از برتری ارزشمند خود محافظت کند.

با این نتیجه، آمریکا که شب گذشته با برتری ۲ بر صفر مقابل استرالیا صعودش را قطعی کرده بود، با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه D باقی ماند. پاراگوئه و استرالیا نیز با سه امتیاز و بر اساس تفاضل گل در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند تا تکلیف دومین تیم صعودکننده این گروه به هفته پایانی کشیده شود. ترکیه نیز با دومین شکست متوالی و بدون کسب امتیاز، در قعر جدول ایستاد و فقط در صورت پیروزی مقابل آمریکا، احتمال صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم را دارد.