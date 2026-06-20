قانون جدید فیفا نخستین قربانی را گرفت
جام جهانی ۲۰۲۶ تنها با گلها و شگفتیهای فوتبالی آغاز نشده، بلکه قوانین تازه فیفا نیز از همان هفته نخست خودنمایی کردند.
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در جریان دیدار پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو، یکی از مهمترین اصلاحات قانونگذاری فوتبال برای نخستین بار به اجرا درآمد؛ قانونی که با هدف مقابله با اتلاف وقت توسط بازیکنان، بهویژه دروازهبانان، تصویب شده است. در دقیقه ۵۲ این مسابقه، لیونل امپاسی، دروازهبان تیم ملی کنگو، هنگام ارسال توپ از ضربه دروازه بیش از زمان مجاز منتظر ماند. عبدالرحمن الجاسم، داور مسابقه، نیز مطابق قانون جدید فیفا پس از پایان شمارش معکوس، یک ضربه کرنر به سود پرتغال اعلام کرد؛ تصمیمی که باعث تعجب بسیاری از تماشاگران و حتی برخی بازیکنان حاضر در زمین شد.
بر اساس قوانین تازهای که فیفا پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به تصویب رسانده، در صورتی که تیمی در اجرای ضربه دروازه بیش از پنج ثانیه تأخیر داشته باشد، داور میتواند با اعلام کرنر به سود تیم مقابل، آن تیم را جریمه کند. این تغییر با هدف افزایش زمان مفید بازی و جلوگیری از تلف شدن دقایق مسابقه در لحظات حساس طراحی شده است. فیفا همچنین قانون جدید دیگری را نیز برای تعویض بازیکنان در نظر گرفته است. مطابق این مقررات، بازیکنی که تعویض میشود باید حداکثر ظرف ۱۰ ثانیه زمین مسابقه را ترک کند. در صورت تأخیر، بازیکن جایگزین اجازه ورود فوری به زمین را نخواهد داشت و باید یک دقیقه منتظر بماند؛ موضوعی که باعث میشود تیم مربوطه برای مدتی کوتاه با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد.
قانون شمارش معکوس پنجثانیهای تنها به ضربات دروازه محدود نیست و در پرتابهای اوت نیز اعمال میشود. چنانچه بازیکنی بیش از زمان تعیینشده برای شروع مجدد بازی معطل کند، داور میتواند مالکیت اوت را به تیم مقابل واگذار کند. به این ترتیب، لیونل امپاسی نام خود را به عنوان نخستین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت کرد که تحت تأثیر قوانین جدید فیفا جریمه شده است؛ قوانینی که به نظر میرسد در ادامه رقابتها نقش مهمی در کنترل اتلاف وقت و افزایش ریتم مسابقات ایفا کنند.