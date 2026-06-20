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مطالبه تعویق امتحانات نهایی کنکوری‌ها به بعد از اربعین

دانش‌آموزان کنکوری ۱۴۰۵ با اشاره به محرومیت‌های آموزشی ماه‌های اخیر، قطعی‌های مکرر اینترنت و کاهش زمان آمادگی برای امتحانات نهایی، خواستار تعویق زمان برگزاری این آزمون‌ها تا پس از ایام اربعین حسینی شدند. آنان تأکید دارند شرایط موجود فرصت برابر آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۳۴
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3710 بازدید
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۱۴
مطالبه تعویق امتحانات نهایی کنکوری‌ها به بعد از اربعین

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ جمعی از دانش‌آموزان کنکوری ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط آموزشی ماه‌های اخیر، نسبت به زمان‌بندی برگزاری امتحانات نهایی اعتراض کردند.

این دانش‌آموزان اعلام می‌کنند از دی‌ماه تاکنون به‌مدت حدود شش ماه، به دلیل شرایط کشور از آموزش حضوری محروم بوده‌اند و در این مدت، آموزش مجازی نیز به‌دلیل قطعی‌های مداوم اینترنت با اختلال جدی مواجه شده است. به گفته آنها، این وضعیت در کنار استرس‌های ناشی از شرایط عمومی کشور و بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری کنکور و امتحانات، فشار مضاعفی بر دانش‌آموزان وارد کرده است.

آنها همچنین با اشاره به هم‌زمانی بخشی از بازه آمادگی امتحانات با مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، از جمله ایام منتهی به اربعین حسینی، می‌گویند فرصت برنامه‌ریزی و جمع‌بندی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است. این گروه معتقدند در حالی که در برخی سال‌ها بازه آمادگی امتحانات حدود ۲۸ روز بوده، امسال این زمان به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این گلایه‌ها آمده است که دانش‌آموزان خواستار توجه مسئولان به شرایط واقعی آموزش و زیست تحصیلی خود هستند و تأکید دارند این مطالبه به معنای بهانه‌جویی برای درس نخواندن نیست، بلکه درخواست فراهم شدن فرصت منصفانه برای آمادگی در امتحانات است.

این دانش‌آموزان در پایان خواستار تعویق زمان برگزاری امتحانات نهایی به بعد از ایام اربعین حسینی شده‌اند تا امکان آماده‌سازی بهتر برای آزمون‌ها فراهم شود.

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مطالبه کنکور تعویق امتحانات امتحانات نهایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۴
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
64
16
پاسخ
این یک مسابقه رقابتی است فرق نمیکنه اگه برای شما فرصت مطالعه نبود برای دیگران هم نبود
پاسخ ها
یلدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
خیر دوست عزیز شرایط کسی که توی مناطق جنگ زده بوده با کسی ک نبوده بسیار فرق داره
نازنین داورپناه
|
France
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
7
42
پاسخ
لطفا فرجه امتحانات منطقی باشه با این برنامه درس خوندن به شدت سخته بحث اینده مایه حداقل مشابه فرجه پارسال باشه امسال
پاسخ ها
sima
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
لطفا فرجه های امتحان درست کنید خیلی فشردش و همچنین بندازید امتحانات بعد اربعین
محمد
|
Germany
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
59
پاسخ
چطور باید یک روز درمیون امتحانات نهایی که سرنوشت ساز ترین امتحانات در زندگی ما هست رو برگزار کنید؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
51
20
پاسخ
تابستون تموم شد چرا باید تعویق بیفته خسته شدیم
مبینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
20
48
پاسخ
توروخدا توروخدااااااا بندازین بعد اربعین فرجه ها خیلی بده خیلی زیاد بده اصلا وقت استراحت ی ساعتم نذاشتین یا فرجه هارو درست کنید یا بندازین بعد اربعین
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
35
20
پاسخ
بیشترین بلاتکلیفی و تغییر مدام وضعیت کنکور بیشترین آسیب را به کسانی زده که برنامه ریزی داشته اند و اعتماد کردند به سازمان ولی هر روز با تغییر مواجه شده اند لطفا دیگر بیش از این وضعیت کنکور را بلاتکیف و تغییر ندهید
تغییر تاثیر امتحانات پایه یازدهم که هیچ ربطی به جنگ نداشت خیانت به اعتماد درس خوان ها بود
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
52
14
پاسخ
این تعویق ها فقط به ضرر دانش آموزانی هست که با برنامه بودن و درس خوندن و الان آمادگی کامل دارن.ابن تعویق ها فقط میشه بع عدالتی.شما دانش آموزانی که وقت نژاشتین آیا نمیدونستیم که شب امتحان باید آمدگی کامل داشته باشین و شب امتحان فقط مرور هست
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
محمد حسین شما به جای نذاشتین خواستی بنویسی نزاشتین...شما حتی نمیدونی نزاشتین از مصدر گذاشتن میاد ، بعد دم از امتحان و علم میزنی؟؟؟؟؟خنده داره
سمیه ربیعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
42
پاسخ
این خیلی بی انصافی هست که اینقدر فرجه امتحانات کم شده
تو رو خدا فرجه امتحانات رو ی کم بیشتر کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
38
پاسخ
واقعا منطقی ترین ایده برای ما دانش آموزان و جوانان آینده کشور همین برگزاری امتحانات بعد اربعین با فرجه های عادلانه هستش، اگه آینده ما برا شما مهم هستش لطفا بازنگری و بررسی دوباره داشته باشید برا برنامه...
ابوالفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
16
پاسخ
لطفا امتحانات بیوفته بعد از اربعین
منو خانوادم می‌خوایم بریم
بعد فرجه امتحانات وحشتناک کمه
آخه چطوری میشه فرجه ریاضی با فرجه هویت برابر باشه
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