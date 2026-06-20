دانش‌آموزان کنکوری ۱۴۰۵ با اشاره به محرومیت‌های آموزشی ماه‌های اخیر، قطعی‌های مکرر اینترنت و کاهش زمان آمادگی برای امتحانات نهایی، خواستار تعویق زمان برگزاری این آزمون‌ها تا پس از ایام اربعین حسینی شدند. آنان تأکید دارند شرایط موجود فرصت برابر آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ جمعی از دانش‌آموزان کنکوری ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط آموزشی ماه‌های اخیر، نسبت به زمان‌بندی برگزاری امتحانات نهایی اعتراض کردند.

این دانش‌آموزان اعلام می‌کنند از دی‌ماه تاکنون به‌مدت حدود شش ماه، به دلیل شرایط کشور از آموزش حضوری محروم بوده‌اند و در این مدت، آموزش مجازی نیز به‌دلیل قطعی‌های مداوم اینترنت با اختلال جدی مواجه شده است. به گفته آنها، این وضعیت در کنار استرس‌های ناشی از شرایط عمومی کشور و بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری کنکور و امتحانات، فشار مضاعفی بر دانش‌آموزان وارد کرده است.

آنها همچنین با اشاره به هم‌زمانی بخشی از بازه آمادگی امتحانات با مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، از جمله ایام منتهی به اربعین حسینی، می‌گویند فرصت برنامه‌ریزی و جمع‌بندی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است. این گروه معتقدند در حالی که در برخی سال‌ها بازه آمادگی امتحانات حدود ۲۸ روز بوده، امسال این زمان به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این گلایه‌ها آمده است که دانش‌آموزان خواستار توجه مسئولان به شرایط واقعی آموزش و زیست تحصیلی خود هستند و تأکید دارند این مطالبه به معنای بهانه‌جویی برای درس نخواندن نیست، بلکه درخواست فراهم شدن فرصت منصفانه برای آمادگی در امتحانات است.

این دانش‌آموزان در پایان خواستار تعویق زمان برگزاری امتحانات نهایی به بعد از ایام اربعین حسینی شده‌اند تا امکان آماده‌سازی بهتر برای آزمون‌ها فراهم شود.