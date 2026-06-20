ونس خط قرمز مذاکرات ایران را مشخص کرد!

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود ادعا کرد که تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ بندی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد و این موضوع بخشی از مذاکرات با ایران نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او گفت، «اول از همه، این توافق هیچ اشاره‌ای به خروج یا عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان نمی‌کند.»

وی افزود که اسرائیل تنها زمانی از جنوب لبنان خارج خواهد شد که تهدید حزب‌الله از بین برود و تأکید کرد: «هیچ‌کس قرار نیست به یک دولت دیگر بگوید که حق دفاع از مردم خود را ندارد.»

این مقام آمریکایی همچنین اظهار داشت که واشنگتن به‌صورت «فعال و از مسیر دیپلماسی» برای پیشبرد روند صلح تلاش خواهد کرد تا هم لبنان و هم اسرائیل از حاکمیت و امنیت برخوردار شوند.

اظهارات ونس در حالی است که موضوع حملات رژیم صهیونیستی به لبنان یکی از کلیدی‌ترین بندهای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا است.

ایران پیش شرط هرگونه ادامه مذاکرات با واشنگتن را توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان خوانده است.