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جزئیات اجرای طرح ترافیک امروز شنبه ۳۰ خرداد

طرح ترافیک تهران از امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ طبق برنامه اجرا می‌شود و ورود خودروهای فاقد مجوز به محدوده مشمول جریمه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۳۰
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1639 بازدید
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۳
جزئیات اجرای طرح ترافیک امروز شنبه ۳۰ خرداد

به گزارش تابناک؛ طرح ترافیک در تهران از ساعت ۶:۳۰ آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه دارد. خودرو‌هایی که قصد ورود به طرح ترافیک را دارند می‌بایست نسبت به رزرو آن اقدام کنند.

هزینه طرح ترافیک امسال اعلام شد

امسال هزینه رزرو روزانه طرح ترافیک برای خودرو‌های دارای معاینه فنی برتر ۲۷۸۴۰۰ تومان و برای خودرو‌های دارای معاینه فنی عادی ۳۴۸ هزار تومان است. همچنین جریمه ورود به محدوده بدون رزرو قبلی ۵۲۲ هزار تومان خواهد بود.

خودرو‌های برقی مشمول ۹۵ و خودرو‌های هیبرید مشمول ۹۰ درصد تخفیف هستند. ساکنان محدوده طرح ترافیک می‌توانند پس‌از ثبت مشخصات واحد مسکونی در دفتر خدمات الکترونیک شهر، روزانه یک تردد رایگان قبل‌از ساعت ۹ و پس‌از ساعت ۱۶ داشته باشند. همچنین تردد بین ساعات ۹ تا ۱۶ برای این افراد با ۵۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

خودرو‌های دارای پلاک تهران در هر فصل ۲۰ روز سهمیه تردد رایگان در محدودهٔ کنترل آلودگی هوا دارند. این سهمیه برای خودرو‌های پلاک شهرستان ۱۵ روز در هر فصل است.

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طرح ترافیک تردد رایگان آلودگی هوا خودروهای هیبریدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
8
پاسخ
کاسبی خوبیه
خودرو الاینده تولید می کنن و بعدش از مردم پولشو می گیرن
ناشناس
|
Denmark
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
0
پاسخ
تهران برای تهرانیها دیگه جا نیست ..پلاکهای شهرستان از سرو کول خیابانها بالا میروند
طاهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
3
پاسخ
سلام این طرح ها شده کاسبی،وهیچ توفیقی نداره طرافیک همان، آلودگی همان
فقط حسن خوبش حیب مردم را خالی کردن است.
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