ادعای آکسیوس: استیو ویتکاف و جرد کوشنر راهی سوئیس شدند تا در صورت فراهم شدن شرایط، دور جدید مذاکرات با ایران را شروع کنند.

پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد، استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه دولت آمریکا در امور ایران راهی سوئیس شده‌اند تا در صورت فراهم شدن شرایط، دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مذاکرات قرار بود روز جمعه برگزار شود، اما به دلیل تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله به تعویق افتاد و تاکنون زمان جدیدی برای آن اعلام نشده است.

این گزارش افزود، همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر که از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود، نیز در سوئیس حضور دارد. منابع آمریکایی می‌گویند با وجود تأخیر در آغاز گفت‌وگوها، تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات همچنان ادامه دارد.

پیش‌تر گزارش شده بود که این مذاکرات در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق جدید میان ایران و آمریکا برنامه‌ریزی شده است.

آکسیوس در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منابع آگاه ادعا کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تدارک سفر به سوئیس است اما ممکن است این برنامه دستخوش تغییر شود.

بر اساس این گزارش، عراقچی در تماس با شماری از همتایان خود تأکید کرده است که موضوع آتش‌بس در لبنان برای تهران از اهمیت حیاتی برخوردار است. این منابع افزودند ایران بر لزوم مشاهده اجرای واقعی و عملی آتش‌بس در لبنان پیش از عزیمت هیئت ایرانی به سوئیس تأکید دارد.

به گفته منابع آگاه، تهران خواستار آن است که آتش‌بس پیش از آغاز دور جدید رایزنی‌ها به‌طور مؤثر وارد فاز اجرایی شود و نشانه‌های ملموسی از کاهش تنش در جبهه لبنان مشاهده شود.