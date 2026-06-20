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کوثری: انتظار رهبری بیشتر از ۱۴ بند تفاهم بود

نماینده تهران در مجلس گفت: مقام معظم رهبری با همین شرایط موافقت کردند که تیم مذاکره‌کننده مسیر مذاکرات را ادامه دهد، اما در مقابل دشمن به هیچ عنوان نباید کوتاه بیاید و لازم است با عزم راسخ، مصمم و محکم مسیر خود را دنبال کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۲۲
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کوثری: انتظار رهبری بیشتر از ۱۴ بند تفاهم بود

اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم میان ایران و آمریکا و تأکید معظم‌له بر احقاق حقوق مردم و ملت‌های منطقه و همچنین مطالبه از تیم مذاکره‌کننده برای جلوگیری از زیاده‌خواهی دشمن، گفت: با صدور این پیام مشخص شد که انتظار مقام معظم رهبری بیش از مواردی بوده که در ۱۴ بند توافق گنجانده شده است و به اعتقاد ایشان موضوعات بیشتری می‌توانست در این چارچوب لحاظ شود.

به به گزارش تابناک به نقل خانه ملت، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود، معظم‌له با همین شرایط نیز موافقت کردند که تیم مذاکره‌کننده مسیر مذاکرات را ادامه دهد، اما در مقابل دشمن به هیچ عنوان نباید کوتاه بیاید و لازم است با عزم راسخ، مصمم و محکم مسیر خود را دنبال کند.

کوثری ادامه داد: تیم مذاکره‌کننده باید این واقعیت را مدنظر داشته باشد که دشمن در شرایطی بسیار شکننده پیشنهاد آتش‌بس و مذاکره را مطرح کرده و به این روند نیاز داشته است؛ بنابراین در ادامه مذاکرات نیز باید به گونه‌ای عمل شود که آمریکا هرگز احساس نکند جمهوری اسلامی ایران به او - مذاکرات با آمریکا - نیاز دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما به آمریکا نیازی نداریم و هر جا که طرف مقابل بخواهد از مفاد توافق یا مذاکرات سوءاستفاده کرده و بازی درآورد، تیم مذاکره‌کننده باید با حساسیت کامل واکنش نشان دهد و اجازه چنین اقدامی را ندهد.

وی تأکید کرد: نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که طرف مقابل تصور کند ایران به توافق نیازمند است؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران پیروز واقعی میدان بوده و همچنان نیز در موضع قدرت قرار دارد. از این رو تیم مذاکره‌کننده باید با استحکام در برابر طرف مقابل بایستد و مذاکرات را در مسیری پیش ببرد که منافع ملت و مردم ایران به طور کامل تأمین شود.

کوثری در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری مسیر دیپلماسی، آمادگی و اقتدار خود را حفظ کرده و دست ما همچنان روی ماشه است.

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نماینده مجلس اسماعیل کوثری مذاکرات ایران و آمریکا توافق رهبر انقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
5
پاسخ
آقای کوثری رهبری خودشون بلدن حرفشون رو بزنن وزدن
لازم به معنی کردن و تفسیر نیست
خیلی روشن و واضح و صریح و قابل فهم حرفشون رو گفتن و ما هم فهمیدیم.
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