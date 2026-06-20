برزیل دوباره جلو زد؛ رقابت تاریخی با آلمان ادامه دارد
تیم ملی برزیل با زدن ۳ گل مقابل هائیتی، مجموع گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۴۱ رساند و بار دیگر بالاتر از آلمان، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ این رقابتها شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۲۱| |
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به گزارش تابناک؛ تیم ملی برزیل با زدن ۳ گل مقابل هائیتی، مجموع گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۴۱ رساند و بار دیگر بالاتر از آلمان، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ این رقابتها شد.
۲۴۱ گل — برزیل
۲۳۹ گل — آلمان
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