برزیل دوباره جلو زد؛ رقابت تاریخی با آلمان ادامه دارد

تیم ملی برزیل با زدن ۳ گل مقابل هائیتی، مجموع گل‌های خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۴۱ رساند و بار دیگر بالاتر از آلمان، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شد.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی برزیل با زدن ۳ گل مقابل هائیتی، مجموع گل‌های خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۴۱ رساند و بار دیگر بالاتر از آلمان، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شد.

۲۴۱ گل — برزیل

۲۳۹ گل — آلمان