تیم ملی فوتبال برزیل با برتری قاطع مقابل هائیتی، نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را جشن گرفت و با ۴ امتیاز، مدعی صعود و صدرنشینی گروه C باقی ماند.

برزیل با هائیتی به جام برگشت؛ دبل کونیا و درخشش وینیسیوس

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

دبل ماتیوس کونیا و گل وینیسیوس جونیور، نخستین برد برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد؛ پیروزی‌ای که سلسائو را پیش از دیدار حساس با اسکاتلند، دوباره در کورس صدرنشینی گروه C قرار داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دومین دیدار دور دوم گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تیم‌های ملی برزیل و هائیتی از ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شب به وقت محلی فیلادلفیا (۰۴:۰۰ بامداد شنبه به وقت تهران) در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۳ بر صفر سلسائو به پایان رسید.

ماتیوس کونیا (دقایق ۲۳ و ۳۶) و وینیسیوس جونیور (۳+۴۵) گل‌های برزیل را در این دیدار به ثمر رساندند.

ماتیوس کونیا ستاره برزیل در این مسابقه بود و با گل‌های خود در دقایق ۲۳ و ۳۶، کار را برای شاگردانش آسان کرد. وینیسیوس جونیور نیز در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، گل سوم برزیل را به ثمر رساند تا سلسائو با خیالی آسوده راهی رختکن شود.

تنها اتفاق تلخ این مسابقه برای برزیلی‌ها، مصدومیت رافینیا در دقیقه ۳۹ بود؛ ستاره بارسلونا که نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به بازیکن دیگری داد. نیمار نیز به دلیل مصدومیت، همانند دیدار نخست در ترکیب برزیل حضور نداشت.

با این پیروزی، برزیل ۴ امتیازی شد و در کنار مراکش، مدعی اصلی صعود از گروه C باقی ماند. تکلیف صدرنشین این گروه در هفته پایانی و دیدار حساس برزیل و اسکاتلند مشخص خواهد شد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند چهره تیم نخست گروه را تعیین کند.