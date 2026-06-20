تیم ملی فوتبال مراکش که لقب شیرهای اطلس را یدک می‌کشد، در دومین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به شکست اسکاتلند شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم ملی فوتبال مراکش با پیروزی مقابل اسکاتلند، چهار امتیازی شد و پیش از برگزاری دومین دیدار گروه C، موقتاً در صدر جدول این گروه قرار گرفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در نخستین دیدار دور دوم گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تیم‌های ملی اسکاتلند و مراکش از ساعت ۱۸ به وقت محلی (۰۱:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران) در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبرو ایالت ماساچوست به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر مراکش به پایان رسید.

اسماعیل صَیباری (دقیقه ۲) تک گل این بازی را وارد دروازه اسکاتلند کرد.

شاگردان ولید رکراکی بازی را طوفانی آغاز کردند و در دقیقه دوم توسط اسماعیل صَیباری به گل رسیدند؛ گلی که تا بازی شماره ۳۰، سریع‌ترین گل این تورنمنت هم بوده است. همین گل زودهنگام برای ثبت دومین نتیجه بدون شکست مراکش در این مسابقات کافی بود تا نماینده آفریقا سه امتیاز ارزشمند دیگر را به دست آورد.

مراکش که در هفته نخست مقابل برزیل به تساوی یک - یک رسیده بود، با این پیروزی چهار امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول گروه C صعود کرد. در مقابل، اسکاتلند که نخستین دیدارش را با برتری یک بر صفر برابر هائیتی پشت سر گذاشته بود، نخستین شکست خود را تجربه کرد و با سه امتیاز در رده دوم باقی ماند.

دومین دیدار این گروه از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی فیلادلفیا (۰۴:۰۰ بامداد به وقت تهران) میان تیم‌های ملی برزیل و هائیتی در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد برگزار می‌شود؛ دیداری که می‌تواند معادلات صدرنشینی گروه C را بار دیگر تغییر دهد.