شایعات علیه پروژه شکست خوردهی حدادی؛ اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس؟
اگرچه عملکرد اوسمار ویرا در میانه فصل هم مورد انتقاد بود و پروژه مدیرعامل پرسپولیس خیلی زود شکست خورد، اما آنها به مسیر اشتباه خود ادامه دادند تا سرخپوشان علاوه برجام، سهمیه آسیایی را هم از دست بدهند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دراگان اسکوچیچ سرمربی پرسپولیس شد؟ این شایعه احتمالاً جذابی برای هواداران این تیم است که در دو سال اخیر از مدعیان جدی قهرمانی دور شده، قافیه را باختهاند و تماشاگر موفقیتهای رقبا بودهاند.
پرسپولیس پس از دوران موفق برانکو ایوانکوویچ و سپس ادامه مسیرش با یحیی گلمحمدی، روزهای خوشی را سپری نکرده؛ درست است که آخرین قهرمانی این تیم با اوسمار ویرا به دست آمد، اما این مربی برزیل دستیار گلمحمدی بود که در میانه فصل جای او را گرفت و تیم را تا پایان فصل هدایت کرد. پس از جدایی ویرا و مدیریت عجیب رضا درویش، خوان کارلوس گاریدو به پرسپولیس آمد و خیلی زود اخراج شد. چند بازی کریم باقری سرمربی موقت بود تا اسماعیل کارتال ترکیهای هدایت سرخپوشان را به عهده بگیرد و این مربی هم یک سال پیش با وجود داشتن قرارداد، به دلیل شرایط جنگی در ایران قراردادش را فسخ و پرسپولیس را ترک کرد.
در شرایطی که پرسپولیس از شروع لیگ بیستوچهارم دچار بحران فنی و مدیریتی شد و برای ترمیم به یک فصل زمان نیاز داشت، وحید هاشمیان جوان در شرایطی که پرسپولیس با خارجیها به بنبست رسیده بود، هدایت این تیم را به عهده گرفت. مدیریت رضا درویش اما ماندگار شد که در فصل نقلوانتقالات علاوه بر خریدهای پر شائبه، تیم مدنظر سرمربی را هم کامل نکرد و پرسپولیس لیگ بیستوپنجم را با ترکیبی ناقص آغاز کرد. با این وجود، سرخپوشان باختی نداشتند تا اینکه در بازی خارج از خانه مقابل خیبر این اتفاق افتاد و یک هفته بعد هاشمیان تنها با یک شکست در ۸ هفته، توسط پیمان حدادی از کار برکنار شد و اوسمار ویرا جای او را گرفت.
بهانه اخراج وحید هاشمیان، کسب نتایج ضعیف عنوان شد، با این حال کسب نتایج ضعیفتر توسط اوسمار ویرا در بازیهای مشابه با وحید هاشمیان، نه اخراجی به دنبال داشت و نه حتی اولتیماتومی! گویا قرارداد سرمربی برزیلی آنقدر سنگین بود که مدیران پرسپولیس جرأت نکردند او را اخراج کنند و از طرفی، این اقدام هم به نوعی قبول شکست پروژهای بود که با اخراج هاشمیان کلید خورد و نتیجه خوبی هم به دنبال نداشت. پرسپولیس با اوسمار ویرا، نه تنها رقابت برای کسب جام را از دست داد، حتی نتوانست در جایگاه کسب سهمیه آسیایی قرار بگیرد و فریادهای اخیر و اعتراض به معرفی نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا دو، صرفاً ترفندی برای آرام کردن هواداران معترض است.
آنچه مسلم است، پرسپولیس با اوسمار ویرا هم موفق نبود و هواداران بدشان نمیآید که او جای خودش را به مربی دیگری بدهد. حالا در این میان شایعاتی مطرح شده است که دراگان اسکوچیچ با مدیران پرسپولیس به توافق رسیده و فصل آینده روی نیمکت داغ پرسپولیس خواهد نشست. حتی در این خصوص گفته میشود مدیران باشگاه با گزینههای مدنظر دراگان هم وارد مذاکره شدهاند تا بازیکنان مدنظر او را جذب کنند. از جمله مذاکره با باشگاه روبین کازان روسیه برای جذب کسری طاهری تا او به صورت قرضی یک فصل سرخپوش شود.
این شایعه احتمالاً برای هواداران پرسپولیس خوشایند باشد، اما هنوز به تأیید نرسیده و از طرفی اوسمار ویرا هم چند روز پیش به ایران بازگشت و تمرینات سرخپوشان زیر نظر او آغاز شده است. پرسپولیس هنوز امیدهایی دارد که شاید با یک تورنمنت سه جانبه با حضور چادرملو و گلگهر، بتواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دو را کسب کند و اگر اینطور باشد، اوسمار همچنان روی نیمکت خواهد نشست. با این حال هرگونه برنامهای برای حضور اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس، به تعیین تکلیف سهمیه آسیایی مرتبط است.